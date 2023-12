Ataques matam pelo menos 113 pessoas no centro da Nigéria

Mais de cem pessoas foram mortas no centro da Nigéria em uma série de ataques a aldeias, informaram autoridades locais na segunda-feira. O número de mortos representa um aumento acentuado em relação à quantidade inicial divulgada pelo exército no domingo à noite, que era de apenas 16 mortos em uma região assolada há vários anos por tensões religiosas e étnicas.

"Até 113 pessoas foram confirmadas mortas desde que as hostilidades começaram no sábado, persistindo até as primeiras horas de segunda-feira", disse Monday Kassah, chefe do governo local em Bokkos, estado de Plateau, à AFP.

Gangues militares, localmente chamadas de "bandidos", lançaram ataques "bem coordenados" em "não menos de 20 comunidades diferentes", disse Kassah. "Encontramos mais de 300 pessoas feridas", que foram transferidas para hospitais em Bokkos, Jos e Barkin Ladi, acrescentou.

Os ataques, que começaram na área de Bokkos, se espalharam para a vizinha Barkin Ladi, onde 30 pessoas foram encontradas mortas, de acordo com o presidente local, Danjuma Dakil.

No domingo, o governador do estado, Caleb Mutfwang, condenou o ataque, chamando-o de "bárbaro, brutal e injustificado".

"Medidas proativas serão tomadas pelo governo para conter os ataques em curso contra civis inocentes", disse Gyang Bere, porta-voz do governador.

Tiros ainda podiam ser ouvidos no final da tarde de domingo, segundo uma fonte da região.

A Anistia Internacional criticou o governo após os ataques, afirmando que "as autoridades nigerianas têm falhado em encerrar os frequentes ataques mortais a comunidades rurais no estado de Plateau", em uma postagem no X, anteriormente conhecido como Twitter.

O noroeste e o centro da Nigéria têm sido há muito tempo aterrorizados por milícias de bandidos que operam a partir de bases profundas em florestas e atacam vilarejos para saquear e sequestrar residentes em troca de resgate.