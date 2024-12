Ataques israelenses matam ao menos 48 pessoas na Faixa de Gaza nas últimas 24h

Ao menos 48 palestinos morreram na Faixa de Gaza devido aos ataques israelenses no último dia, elevando para 45.484 o número total de mortos em mais de 14 meses de guerra, informou o Ministério da Saúde de Gaza.

O número de feridos chega a 108.090 após somar mais 52 nas últimas 24 horas, além dos 11 mil desaparecidos sob os escombros, segundo estimativa do Ministério.

No entanto, estes números incluem as mortes nos hospitais de Gaza até aproximadamente à meia-noite, pelo que não incluem os mortos nas últimas horas ou vítimas no norte sitiado da Faixa, uma vez que a comunicação e o acesso das equipes de resgate à área são limitados.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram ontem e incendiaram o hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, no norte da Faixa, com o argumento que no local se escondiam células do Hamas, após tê-lo cercado e ordenado sua evacuação horas antes.

Hoje foram libertadas cerca de 400 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e pessoal médico, que se encontravam naquele hospital, embora seu diretor, Husam Abu Safiya, continue detido.