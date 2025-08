Ataques de Israel à Faixa de Gaza deixam 90 mortos, incluindo 29 enquanto buscavam comida

Os ataques israelenses contra a Faixa de Gaza no domingo, 3 de agosto, deixaram ao menos 90 mortos, dos quais 29 perderam a vida enquanto iam buscar comida no devastado enclave, segundo o balanço publicado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde de Gaza.

Além disso, as equipes de resgate recuperaram os corpos de outras quatro pessoas que haviam morrido em dias anteriores e cujos corpos ficaram soterrados sob os escombros.

Desde o início da ofensiva israelense, após os ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, ao menos 60.933 moradores de Gaza morreram, dos quais quase a metade eram crianças e mulheres, e mais de 150 mil ficaram feridos, segundo o registro das autoridades sanitárias.

Desses, mais de 1,5 mil perderam a vida quando iam buscar ajuda humanitária, tanto nos pontos de distribuição da polêmica Fundação Humanitária para Gaza (GHF, na sigla em inglês) quanto nas rotas seguidas pelos poucos caminhões da ONU que conseguem acessar o enclave.

Pelo menos 180 pessoas morreram em Gaza por fome ou desnutrição desde o início da guerra, incluindo 93 menores, segundo o último balanço das autoridades sanitárias locais, publicado hoje.

A maioria das mortes foi registrada nas últimas semanas, depois de meses de bloqueio à entrada de ajuda humanitária por parte de Israel, que controla todos os acessos ao território sitiado. Entre 2 de março e 19 de maio, o bloqueio foi total, enquanto o fluxo de ajuda agora é muito limitado.

A situação levou as autoridades israelenses a anunciar "pausas humanitárias" nos combates em algumas rotas para permitir que os poucos caminhões com ajuda que entram no enclave distribuam a carga, embora a maior parte acabe sendo saqueada pela população desesperada.