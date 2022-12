Ataques da Rússia na Ucrânia deixam dois mortos e provocam cortes de energia elétrica

Ataques russos contra várias cidades da Ucrânia provocaram interrupções no fornecimento de água em Kiev e cortes de energia elétrica em diversas localidades do país, assim como duas mortes em Kryvyi Rig.

Um ataque com mísseis russos contra um edifício residencial na cidade de Kryvyi Rig, sul da Ucrânia, deixou dois mortos e cinco feridos, informou o governador da região, Valentin Reznichenko.

"Um míssil russo atingiu um prédio residencial. Duas pessoas morreram", anunciou Reznichenko no Telegram. "Ao menos cinco pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. Todas estão no hospital", acrescentou.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que os danos na infraestrutura de energia da cidade provocaram interrupções no abastecimento de água em todos os distritos da capital. Klitschko pediu aos moradores da cidade que permaneçam em abrigos e afirmou que o ataque "segue em curso".

Os ataques também provocaram a suspensão do serviço de metrô para que as estações sejam utilizadas como refúgio.

Os prefeitos de Kharkiv (noroeste) e de Poltava (centro-leste) anunciaram que as cidades estão sem energia elétrica após os bombardeios.