Ataques da Rússia na Ucrânia deixam cinco mortos

Ao menos cinco pessoas morreram na Ucrânia, quatro delas em um prédio residencial de Kiev, em um ataque aéreo da Rússia que o presidente ucraniano Volodimir Zelensky chamou de "massivo".

O ataque aconteceu durante a visita ao país do chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, que foi levado para um abrigo antiaéreo.

"Outro ataque massivo contra o nosso país. Seis regiões estavam sob ataque inimigo", disse o presidente ucraniano em seu canal do Telegram.

Várias ondas de mísseis e drones foram disparados em diversas regiões do país, o que provocou pelo menos quatro mortes em Kiev e uma na região de Mykolaiv (sul), afirmaram as autoridades locais.

Na capital, o alerta antiaéreo foi acionado pouco antes das 6H00 (1H00 de Brasília) e durou três horas. Durante o período, correspondentes da AFP na cidade ouviram fortes explosões por toda a cidade.

O comandante das Forças Armadas de Kiev, Valeri Zaluzhni, afirmou que a Rússia lançou 44 mísseis e 20 drones contra o território ucraniano.

A defesa antiaérea neutralizou 29 mísseis de cruzeiro e 15 drones, disse o comandante.

Em Kiev, os destroços de um míssil interceptado caíram em um edifício residencial de 17 andares em um bairro da zona sul da cidade, o que provocou um grande incêndio. O ataque matou quatro pessoas e deixou pelo menos 32 feridas, segundo a prefeitura.

"Entre 6 e 7 horas ouvimos explosões muito fortes de mísseis e, com a última detonação, a mais forte, as janelas explodiram", disse Oksana, 43 anos, moradora do edifício.

Na margem leste do rio Dnieper, linhas de alta tensão foram danificadas e quase 19.000 residências da capital ficaram sem energia elétrica, informou o Ministério da Energia.

Em Mykolaiv, um homem faleceu devido aos ferimentos sofridos em um ataque que atingiu diversas casas, informou o prefeito Oleksandr Sienkevich.

As autoridades ucranianas também relataram ataques com mísseis nas regiões de Kharkiv (nordeste) e Lviv (oeste), próxima da fronteira com a Polônia.