‘Ataques a Bolsonaro são uma desgraça e estamos olhando de perto’, diz subsecretário de Trump

Uma autoridade do governo dos Estados Unidos postou uma mensagem reforçando a cobrança do presidente Donald Trump sobre o Brasil, no começo da noite desta segunda-feira, 14.

“O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências a [Alexandre] de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, liberdade de expressão e comércio americano”, diz a mensagem, postada na rede social X por Darren Beattie, subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, o órgão que coordena as relações exteriores dos EUA.

“Esses ataques são uma desgraça e ficam bem abaixo da dignidade das tradições democráticas brasileiras. A mensagem do presidente Trump foi clara. Vamos estar olhando de perto”, afirma a postagem de Beattie, publicada na conta oficial da subsecretaria.

A missão da setor de Diplomacia Pública é expandir as relações entre os EUA e cidadãos de outros países, segundo a página da subsecretaria no site do Departamento de Estado.

Carta de Trump

Na quarta-feira passada, dia 9, Trump enviou uma carta publica na qual anuncia uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, e justifica a medida com uma acusação de que a Justiça brasileira estaria perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, processado por tentativa de golpe de Estado e outras acusações.

Trump disse que a nova taxa entra em vigor em 1 de agosto. O governo brasileiro busca formas de negociar para que a cobrança seja adiada ou extinta.