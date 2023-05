Ataque russo na cidade ucraniana de Dnipro deixa um morto e 15 feridos

Uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas em um ataque russo que atingiu uma clínica na cidade de Dnipro, centro-leste da Ucrânia, anunciou o presidente Volodimir Zelensky.

Ataque

"Ataque com mísseis contra uma clínica na cidade de Dnipro. Uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas", escreveu Zelensky no Telegram, onde publicou um vídeo que mostra edifícios atingidos pelo ataque.

O presidente ucraniano afirmou que a instalação era uma policlínica e que as equipes de emergência estão no local para resgatar as vítimas e retirar os escombros.

"Os terroristas russos confirmam, mais uma vez, seu status de combatentes contra tudo que é humano e honesto", afirmou Zelensky.

A imprensa local divulgou vídeos das equipes de emergência ajudando várias pessoas, com sangue no rosto, a fugir da clínica por corredores repletos de escombros.

O comandante da administração militar regional, Serguei Lysak, escreveu poucos minutos antes no Telegram que a região em que fica Dnipro foi alvo de "ataques em larga escala" durante a noite, "com foguetes e drones".

Os bombardeios noturnos provocaram um incêndio em uma casa em Dnipro e atingiram outros imóveis.