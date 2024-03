Ataque em Moscou: quatro homens se declaram culpados

Quatro suspeitos compareceram a um tribunal em Moscou, acusados pelo ataque terrorista na casa de show Crocus City na última sexta-feira, 22, que deixou 137 pessoas mortas.

Os homens são cidadãos do Tajiquistão, de acordo com a agência de notícias estatal russa Tass, e foram detidos por dois meses na audiência de domingo.

Identificados como Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov, eles enfrentam acusações de "ataque terrorista cometido por um grupo de indivíduos resultando na morte de uma pessoa", de acordo com a agência de notícias Tass. Todos os quatro se declararam culpados.

O tribunal divulgou um vídeo mostrando policiais levando um dos suspeitos para a sala do tribunal algemado, além de fotografias do mesmo homem sentado em uma jaula de vidro para réus. Um dos suspeitos foi levado de olhos vendados para a sala do tribunal. Quando a venda foi removida, um olho roxo era visível. Outro suspeito foi levado para a sala do tribunal em uma cadeira de rodas.

Leia também: Entenda porque russos estão divididos sobre acusações contra a Ucrânia por ataque em Moscou

Anteriormente, no domingo, o Estado Islâmico (EI) havia divulgado novas imagens do ataque, corroborando a alegação do grupo terrorista de ter planejado o massacre. A Rússia tentou culpar a Ucrânia, que nega.

O incidente perto de Moscou é o mais mortal ataque reivindicado pelo EI em solo europeu e o ataque mais mortal de qualquer grupo na Rússia desde o cerco de Beslan em 2004.

As imagens, publicadas pela agência de notícias do EI, Amaq, mostraram os homens armados filmando a si mesmos enquanto caçavam vítimas no saguão do salão e atiravam à queima-roupa, matando dezenas de pessoas. Em certo momento, um dos homens armados diz a outro para "matá-los e não ter piedade".

Vladimir Putin disse que 11 pessoas foram detidas, incluindo os quatro homens armados. O comitê investigativo da Rússia divulgou um vídeo mais cedo ontem mostrando os suspeitos sendo levados, de olhos vendados, para sua sede.

A Rússia teve um dia de luto nacional no domingo pelo pior ataque terrorista no solo do país em duas décadas, enquanto o número oficial de feridos subiu para 154. As autoridades russas disseram esperar que o número de mortos aumente, com pelo menos uma dúzia de vítimas ainda em estado crítico.

Putin ainda não visitou o local do tiroteio. O Kremlin divulgou imagens mostrando o presidente acendendo uma vela em uma igreja nos arredores de Moscou no domingo à noite para homenagear os mortos.

As embaixadas estrangeiras em Moscou também expressaram sua solidariedade com as vítimas do ataque terrorista. As bandeiras foram hasteadas a meio mastro nas embaixadas dos EUA, Reino Unido e Holanda em meio a altas tensões sobre a guerra na Ucrânia.

O líder russo alegou, sem evidências, que a Ucrânia havia "preparado uma janela" para os terroristas atravessarem a fronteira da Rússia para a Ucrânia. Kiev negou veementemente qualquer ligação com o ataque e indicou que acredita que Moscou está preparando um pretexto para escalar o conflito.

Os EUA disseram ter recebido informações de que o grupo terrorista agiu sozinho. "O Isis é o único responsável por este ataque. Não houve envolvimento ucraniano algum", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, em comunicado.

Autoridades russas e mídia estatal ignoraram em grande parte as alegações do EI de estar por trás dos ataques.

Ataque em Moscou

Novos detalhes surgiram sobre como os homens armados invadiram a sala de concertos e começaram a atirar contra a multidão, depois incendiaram o prédio e fugiram do local. O comitê de investigação russo disse que os mortos na sala de concertos morreram devido a ferimentos à bala e “envenenamento” relacionado ao incêndio.

Os homens parecem ter planejado o ataque cuidadosamente, provocando incêndios em uma escada de emergência para conduzir as pessoas até uma zona no meio do saguão.

Os homens foram detidos na região sul de Bryansk. Novos vídeos nas redes mostram as forças de segurança russas interrogando os homens, pelo menos um dos quais falava tadjique durante o interrogatório. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Tajiquistão negou inicialmente que os suspeitos fossem cidadãos do país.

Alguns dos vídeos dos interrogatórios sugerem que os homens foram torturados pelos serviços de segurança russos. Um dos clipes, divulgado por blogueiros russos, parece mostrar membros das forças de segurança cortando a orelha de um homem que mais tarde é interrogado sobre o ataque. Outro parece mostrar as forças de segurança espancando um suspeito com coronhadas e chutando-o enquanto ele está deitado na neve.

A mídia independente russa apontou que o oficial que aparentemente cortou a orelha do suspeito usava adesivos que indicavam seu apoio a grupos neonazistas e parecia ter contato com o grupo paramilitar de extrema direita Rusich, que atua na Ucrânia. As manchas incluíam um sol negro e um símbolo semelhante a uma caveira usado por várias divisões nazistas.