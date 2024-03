Ataque em Moscou: qual é a relação entre o Estado Islâmico e a Rússia?

O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de um ataque a tiros em uma casa de shows de Moscou, na noite de ontem, 22, que deixou pelo menos 113 mortos.

Na mensagem, divulgada pela agência Amaq, associada ao grupo, o Estado Islâmico afirma que "um grande agrupamento de cristãos foi atacado na cidade de Krasnogorsk, nos arredores da capital russa, Moscou, matando e deixando centenas de feridos e causando grande destruição".

A mensagem afirma que os atiradores teriam escapado com vida, mas as autoridades russas não confirmam essa informação.

No ataque, um grupo de homens armados invadiu um dos principais espaços de shows em Moscou, e abriu fogo contra os frequentadores. Mais de 100 pessoas foram assassinadas.

O espaço, chamado Crocus City Hall, que tem capacidade para cerca de 7 mil espectadores, pegou fogo em meio ao ataque. Segundo um repórter da agência Ria Novosti, pessoas em uniformes táticos invadiram a casa de shows e abriram fogo antes de lançar uma granada ou uma bomba incendiária, provocando um incêndio. "As pessoas que estavam na sala se jogaram no chão para se proteger dos disparos por 15 ou 20 minutos e muitos conseguiram sair rastejando", disse o repórter. O ataque ocorreu durante um show da banda de rock russa Piknik, cujos integrantes foram retirados do local a salvo. O complexo Crocus City Hall é um dos principais espaços de lazer de Moscou. Inclui um shopping center, outra casa de shows, para 1,5 mil pessoas, hotéis, restaurantes e um supermercado. O local recebeu o concurso Miss Universo, em 2013, e é um dos principais espaços de espetáculos de Moscou. O espaço pertence à família Agalarov, que tem proximidade com o presidente Vladimir Putin.

Qual é a relação entre o Estado Islâmico e a Rússia?

O Estado Islâmico e a Rússia se consideram inimigas pois, o governo de Vladimir Putin é apoiador do ditador da Síria, Bashar Al-Assad. Há exatos cinco anos, o Estado Islâmico perdeu o seu último território na Síria, a vila de Al-Baghouz.

O ataque em Moscou foi feito pelo Estado Islâmico-K, braço afegão do grupo, e a autoria foi confirmada através do canal do Telegram. Este foi o pior atentado na Rússia em 20 anos.

O que é o Estado Islâmico-Khorasan?

O Estado Islâmico-Khorasan é um braço do Estado Islâmico no Afeganistão e foi foi formado no auge da expansão do Estado Islâmico em 2015, quando o grupo baseado no Iraque e na Síria tentava se expandir no Oriente Médio, Ásia Ocidental e em partes de África. Esses esforços tiveram diferentes resultados.

Recursos financeiros do Estado Islâmico e a raiz extremista atraíram centenas de combatentes talibãs desiludidos e alguns de facções do Paquistão, formando assim o núcleo do Estado Islâmico-Khorasan.

Além do ataque de ontem contra a Rússia, o grupo já atingiu outros países como o Tajiquistão, o Paquistão e o Afeganistão.

No início deste ano, os Estados Unidos interceptaram comunicações que confirmavam que o grupo tinha realizado dois atentados no Irã que mataram quase 100 pessoas, ainda que o grupo não tenha assumido o ataque.

Segundo The Guardian, no início deste mês, um general americano no Oriente Médio disse que o grupo islâmico poderia atacar os interesses dos EUA e do Ocidente fora do Afeganistão “em apenas seis meses e com pouco ou nenhum aviso”.