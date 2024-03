Ataque deixa mortos e feridos em shopping na Rússia; incêndio destrói parte do prédio

Um grupo de homens armados invadiu um centro comercial em Krasnogorsk, um subúrbio de Moscou, na Rússia, nesta sexta-feira, 22, efetuando disparos contra pessoas que aguardavam o início de um show no local, deixando "mortos e feridos", segundo o Serviço Federal de Segurança (FSB).

Um grande incêndio também consome parte do prédio, e cerca de 100 pessoas estariam sendo resgatadas pelo terraço do complexo, através de escadas e helicópteros.

"De acordo com dados preliminares, um grupo de desconhecidos de duas a cinco pessoas em uniformes táticos, armados com armas automáticas, abriu fogo contra os guardas na entrada da sala de concertos. Depois começaram a atirar nos espectadores no foyer", afirmaram autoridades locais à agência Interfax.

Imagens publicadas em redes sociais mostram um grande incêndio no local — o site Sirena afirma que os bombeiros ainda não foram autorizados a atuar no controle das chamas por questões de segurança, e estão à espera da chegada das forças especiais.

Os disparos teriam começado pouco antes do show da band Picnic, dentro de um teatro localizado no centro comercial e na recepção, onde ainda havia muitas pessoas esperando pelo início da apresentação.

O incêndio, aponta a agência Mash, foi causado pelos atiradores, que atearam fogo às cadeiras, e as chamas rapidamente se espalharam pela sala de espetáculos e pelo prédio. Cerca de 100 pessoas ficaram presas em uma área bloqueada pelas chamas, e estão sendo resgatadas pelo terraço.

Жуткий теракт в московском «Крокус Сити холл». 12 человек убиты, десятки раненых. В здание ворвались люди с автоматами и открыли огонь. Позднее раздался взрыв, «Крокус Сити холл» горит pic.twitter.com/FVvonWN98h — IanMatveev (@ian_matveev) March 22, 2024

Segundo uma testemunha ouvida pela Mash, o ataque foi realizdo por cinco homens, que "agiram como militantes treinados e preparados", e que teriam matado as pessoas que estavam perto das portas do teatro.

"Os terroristas estão armados com rifles de assalto AKM. Alguns tinham muita munição, e dois deles estavam usando mochilas, possivelmente com coquetéis molotov", disse a testemunha.

Segundo a Tass, o incêndio já consome um terço de toda a estrutura. Não há informações se os supostos atiradores foram capturados, mas as autoridades afirmam que todas as forças disponíveis estão sendo deslocadas para o local. Nenhuma organização assumiu a autoria do ataque.