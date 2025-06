Ataque de Trump ao Irã pavimentou caminho para o renascimento político de Netanyahu

Há 20 meses, logo após o ataque do Hamas contra Israel, em outubro de 2023, a carreira do premier israelense, Benjamin Netanyahu, estava à beira do precipício. Ele estava no poder durante o pior erro militar da história do país, abalando suas credenciais de segurança e afundando o apoio a seu governo.

O ataque dos EUA contra o Irã, neste fim de semana, somado à recente ofensiva israelense contra o país, pôs Netanyahu no caminho para sua redenção política. Por décadas, ele sonhou em golpear o programa nuclear iraniano, apresentado como a maior ameaça ao futuro de Israel, e cuja destruição era sua maior prioridade militar.

Agora, ele está mais perto do que nunca de atingir seu objetivo. Para muitos israelenses, o governo obteve um sucesso capaz de restabelecer sua reputação como guardião da segurança do país, elevando suas chances de reeleição e, a depender das próximas semanas, gravando seu legado histórico.

"Essa noite (madrugada de domingo) marca o maior êxito de Netanyahu desde a primeira vez em que chegou ao poder, em 1996", disse Mazal Mualem, biógrafo de Netanyahu.

"Da perspectiva da população, ele obteve uma vitória contra aquele que é considerado a maior ameaça a Israel desde sua fundação".

No Irã, as consequências de curto prazo dos ataques americanos ainda não surgiram. Não está claro se os mísseis destruíram completamente seus alvos. E mesmo que o tenham, Israel pode continuar a atacar o Irã, buscando desestabilizar o governo local.

Os iranianos lançaram mais uma série de mísseis contra Israel no domingo, e muitos temem que possa retaliar contra bases, embaixadas e interesses americanos.

Isso pode levar a novas ações dos EUA e de Israel, ampliando a guerra. Contudo, se a resposta iraniana for limitada, o governo israelense pode reduzir o ritmo da ofensiva, satisfeito por ter obtido a maior parte de seus objetivos, e consciente de que um conflito mais longo seria um risco ao próprio sistema de defesa aérea.

"A bola está no campo iraniano", disse Amos Yadlin, ex-chefe da inteligência militar israelense.

"Se o Irã continuar disparando mísseis, Israel também seguirá atacando e buscando novos feitos, atingindo os lançadores de mísseis e fábricas de mísseis, a indústria petrolífera e a liderança civil iraniana".

Aconteça o que acontecer no Irã, o sucesso de Netanyahu já mudou a cena política em Israel. Após o início dos bombardeios contra o território iraniano, há pouco mais de uma semana, pesquisas de opinião mostraram que sua coalizão atingiu o maior nível de apoio desde o início da guerra contra o Hamas em Gaza, no final de 2023.

No domingo de manhã, seus maiores críticos aplaudiram o premier, incluindo ter convencido o presidente dos EUA, Donald Trump, a se juntar à batalha e destruir alvos que os aviões israelenses não conseguiriam.

"Não tenho problemas com ele aproveitar o momento", disse Yair Lapid, líder da oposição, em entrevista a uma rádio local neste domingo.

"Esse é um sucesso para Netanyahu, para Trump e para o mundo livre. Isso era o que precisava acontecer".

Incentivado pelo golpe contra o Irã, Netanyahu pode demonstrar maior flexibilidade nas negociações por uma nova trégua e pela libertação de reféns em Gaza, dizem analistas.

Durante a maior parte da guerra, o premier evitou um acordo que permitisse ao que restou da liderança do Hamas continuar a exercer influência sobre o território.

Os membros de extrema direita de sua coalizão ameaçaram deixar o governo se a guerra terminasse sem a derrota completa do grupo palestino.

E com o partido de Netanyahu patinando nas pesquisas, ele parecia pouco afeito a concessões que pusessem sua aliança política em risco, como ocorreu na última rodada de conversas, em maio.

Agora, Netanyahu tem opções. Ao obter uma vitória militar contra o Irã, maior apoiador do Hamas, o premier poderá persuadir sua coalizão a concordar com conversas diretas com o grupo, de acordo com seu ex-conselheiro Nadav Shtrauchler.