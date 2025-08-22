Ataque contra helicóptero policial em Amalfi deixa 12 mortos na Colômbia

O governo da Colômbia confirmou nesta quinta-feira que 12 policiais morreram no ataque a um helicóptero usado em uma operação de erradicação de plantações de coca no município de Amalfi, no departamento de Antioquia, no noroeste do país, onde as difíceis condições de busca e resgate em uma região rural montanhosa atrasaram por horas a chegada de informações precisas sobre o episódio.

O presidente Gustavo Petro informou inicialmente que havia oito mortos e oito feridos, mas horas depois as autoridades aumentaram o balanço para 12 policiais falecidos, após obterem relatos da região. Os corpos e os feridos ainda não tinham sido retirados quando essas informações chegaram, segundo uma fonte da polícia disse à EFE.

As autoridades disseram que o helicóptero da Polícia Antinarcóticos foi supostamente atacado com um drone quando sobrevoava uma área rural de Amalfi, o que obrigou a tripulação a fazer um pouso de emergência.

"O que aconteceu é um ato de guerra cometido pela Frente 36 do Estado-Maior Central", afirmou Petro em sua conta no X (ex-Twitter), em alusão a uma das principais dissidências da guerrilha Farc que atua no nordeste de Antioquia.