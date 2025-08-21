Ataque contra helicóptero da Polícia da Colômbia deixa ao menos um morto e dois feridos

Um ataque supostamente cometido com um drone contra um helicóptero da Polícia da Colômbia aconteceu nesta quinta-feira, 21, no município de Amalfi, no departamento de Antioquia, deixando ao menos um morto e dois feridos.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, atribuiu o ataque ao Clã do Golfo, o principal grupo criminoso do país. Petro afirmou que o ataque ocorreu depois que as autoridades colombianas apreenderam 1,5 tonelada de cocaína na região de Urabá, também em Antioquia.

Detalhes do Ataque e Resposta

“Na erradicação da folha de coca em Amalfi, em Antioquia, eles conseguiram derrubar (sic) um helicóptero da polícia, com até o momento um técnico morto”, declarou Petro na rede social X (ex-Twitter).

O governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, também se manifestou e informou que o helicóptero foi atacado enquanto prestava segurança a militares em tarefas de erradicação manual de plantações de coca. O ataque resultou em dois feridos.

Fontes da polícia colombiana detalharam à Agência EFE que a aeronave não foi derrubada, mas teve que fazer um pouso de emergência em uma zona rural de difícil acesso.