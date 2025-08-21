Mundo

Ataque contra helicóptero da Polícia da Colômbia deixa ao menos um morto e dois feridos

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, atribuiu o ataque ao Clã do Golfo, maior organização criminosa do país

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18h04.

Um ataque supostamente cometido com um drone contra um helicóptero da Polícia da Colômbia aconteceu nesta quinta-feira, 21, no município de Amalfi, no departamento de Antioquia, deixando ao menos um morto e dois feridos.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, atribuiu o ataque ao Clã do Golfo, o principal grupo criminoso do país. Petro afirmou que o ataque ocorreu depois que as autoridades colombianas apreenderam 1,5 tonelada de cocaína na região de Urabá, também em Antioquia.

Detalhes do Ataque e Resposta

“Na erradicação da folha de coca em Amalfi, em Antioquia, eles conseguiram derrubar (sic) um helicóptero da polícia, com até o momento um técnico morto”, declarou Petro na rede social X (ex-Twitter).

O governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, também se manifestou e informou que o helicóptero foi atacado enquanto prestava segurança a militares em tarefas de erradicação manual de plantações de coca. O ataque resultou em dois feridos.

Fontes da polícia colombiana detalharam à Agência EFE que a aeronave não foi derrubada, mas teve que fazer um pouso de emergência em uma zona rural de difícil acesso.

