Ataque com míssil iraniano deixa feridos no centro de Israel; homem está em estado grave

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após um ataque com míssil balístico iraniano no centro de Israel, segundo informou o MDA (Magen David Adom), serviço de emergência do país.

De acordo com o MDA, um homem de cerca de 40 anos ficou em estado grave em Tel Aviv após ser atingido por estilhaços da explosão.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Israel, o míssil teria utilizado ogiva de fragmentação, que se divide no ar e espalha submunições sobre uma área ampla. Fragmentos foram registrados em diferentes pontos do centro do país, incluindo Tel Aviv e Petah Tikva.

O exército israelense afirmou que equipes de busca e resgate foram mobilizadas para atuar em diversos locais atingidos.

Embora Israel tenha interceptado a maior parte dos mísseis balísticos lançados pelo Irã, estilhaços e partes dos projéteis caíram em várias regiões do país.

Autoridades israelenses também acusaram o Irã de usar munições de fragmentação.