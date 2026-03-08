Ataque com míssil iraniano deixa feridos no centro de Israel; homem está em estado grave

Míssil balístico explodiu sobre a região central do país e espalhou fragmentos após interceptação pelo sistema de defesa. (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 8 de março de 2026 às 11h24.
Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após um ataque com míssil balístico iraniano no centro de Israel, segundo informou o MDA (Magen David Adom), serviço de emergência do país.
De acordo com o MDA, um homem de cerca de 40 anos ficou em estado grave em Tel Aviv após ser atingido por estilhaços da explosão.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Israel, o míssil teria utilizado ogiva de fragmentação, que se divide no ar e espalha submunições sobre uma área ampla. Fragmentos foram registrados em diferentes pontos do centro do país, incluindo Tel Aviv e Petah Tikva.
O exército israelense afirmou que equipes de busca e resgate foram mobilizadas para atuar em diversos locais atingidos.
Embora Israel tenha interceptado a maior parte dos mísseis balísticos lançados pelo Irã, estilhaços e partes dos projéteis caíram em várias regiões do país.
Autoridades israelenses também acusaram o Irã de usar munições de fragmentação.