Ataque com míssil iraniano deixa feridos no centro de Israel; homem está em estado grave

Ataque teria usado ogiva de fragmentação que espalha submunições; equipes de resgate atuam em vários pontos.

Míssil balístico explodiu sobre a região central do país e espalhou fragmentos após interceptação pelo sistema de defesa. (Getty Images)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 8 de março de 2026 às 11h24.

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após um ataque com míssil balístico iraniano no centro de Israel, segundo informou o MDA (Magen David Adom), serviço de emergência do país.

De acordo com o MDA, um homem de cerca de 40 anos ficou em estado grave em Tel Aviv após ser atingido por estilhaços da explosão.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Israel, o míssil teria utilizado ogiva de fragmentação, que se divide no ar e espalha submunições sobre uma área ampla. Fragmentos foram registrados em diferentes pontos do centro do país, incluindo Tel Aviv e Petah Tikva.

O exército israelense afirmou que equipes de busca e resgate foram mobilizadas para atuar em diversos locais atingidos.

Embora Israel tenha interceptado a maior parte dos mísseis balísticos lançados pelo Irã, estilhaços e partes dos projéteis caíram em várias regiões do país.

Autoridades israelenses também acusaram o Irã de usar munições de fragmentação.

