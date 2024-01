Ataque com mísseis contra Kiev e Kharkiv, na Ucrânia, deixa vários feridos; veja vídeo

Mísseis disparados na manhã desta terça-feira (horário local) contra a capital ucraniana, Kiev, e a cidade de Kharkiv, no leste do país, deixaram várias pessoas feridas, incluindo crianças, informaram as autoridades de ambas as cidades.

"De acordo com dados preliminares, houve crianças feridas por estilhaços e uma mulher também ficou ferida", disse Sergii Bolvinov, chefe da investigação policial de Kharkiv. "Como resultado do bombardeio matinal, tivemos a destruição completa de uma seção de um prédio de apartamentos. As equipes de resgate estão agora tentando remover os escombros para procurar pessoas", disse o gabinete do prefeito de Kharkiv.

❗️Consequences of the Russian strike on Kharkiv: a residential building has been destroyed, and at least 13 people were injured. Rescue teams are on-site, the Regional Military Administration reported. pic.twitter.com/lSa3jaxiSd — KyivPost (@KyivPost) January 23, 2024

Separadamente, as autoridades de Kiev disseram que pelo menos duas pessoas ficaram feridas no bombardeio.

“Até agora, uma vítima foi hospitalizada por médicos no distrito de Solomyanskyi”, disse o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.