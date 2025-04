Astronauta mais velho em atividade na Nasa volta à Terra no aniversário de 70 anos; veja o vídeo

Bolo, presentes e uma comemoração familiar discreta podem ser a imagem que muitos idosos têm do seu 70º aniversário. Mas o astronauta mais velho em serviço da Nasa, Don Pettit, tornou-se septuagenário enquanto se lançava em direção à Terra em uma nave espacial para concluir uma missão de sete meses a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

Uma cápsula Soyuz, transportando o cosmonauta americano e dois russos, pousou no Cazaquistão neste domingo, dia do aniversário de Pettit.

"Hoje, às 04h20 (horário de Moscou, 1h20 em Brasília), a nave de pouso Soyuz MS-26, com Alexei Ovchinin, Ivan Vagner e Donald (Don) Pettit a bordo, pousou perto da cidade cazaque de Zhezkazgan", informou a agência espacial russa Roscosmos.

Passando 220 dias no espaço, Pettit e seus companheiros de tripulação, Ovchinin e Vagner, orbitaram a Terra 3.520 vezes e completaram uma jornada de 150 milhões de quilômetros ao longo de sua missão.

Foi o quarto voo espacial de Pettit, que registrou mais de 18 meses em órbita ao longo de seus 29 anos de carreira.

O trio pousou em uma área remota a sudeste do Cazaquistão, após se desacoplar da estação espacial pouco mais de três horas antes.

Imagens da Nasa do pouso mostraram a pequena cápsula descendo de paraquedas na Terra com o nascer do sol ao fundo. Os astronautas fizeram gestos de positivo enquanto os socorristas os carregavam para uma tenda médica inflável.

Apesar de parecer um pouco desgastado ao ser retirado da nave, Pettit estava "bem e dentro do esperado para ele após seu retorno à Terra", disse a Nasa em um comunicado.

Ele então deveria voar para a cidade cazaque de Karaganda antes de embarcar em um avião da Nasa para o Centro Espacial Johnson da agência, no Texas.

Os astronautas passaram seu tempo na ISS pesquisando áreas como tecnologia de sanitização de água, crescimento de plantas em diversas condições e comportamento do fogo em microgravidade, informou a agência americana.

O espaço é uma das áreas de cooperação entre EUA e Rússia em meio a um colapso quase completo nas relações entre Moscou e Washington por causa do conflito na Ucrânia.

LIVE: After a 220-day space mission, astronaut Don Pettit and two crewmates are landing on the steppes of Kazakhstan in their Soyuz spacecraft. Touchdown is scheduled for 9:20pm ET (0120 UTC April 20). https://t.co/boR9moEhsI

— NASA (@NASA) April 20, 2025