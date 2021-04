Astronauta japonês faz novas fotos incríveis da Terra vista do espaço

Além de ser astronauta, o japonês Soichi Noguchi é um fotógrafo que faz uma série de imagens de tudo o que ele vê da Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês). São fotos impressionantes com um olhar que poucas pessoas tiveram o privilégio de ter durante a história da humanidade.

Em suas mais recentes postagens em seu perfil no Twitter, ele registrou a Lua, o oceano Pacífico, e até o lançamento do foguete cápsula Soyuz MS-18, transportando dois cosmonautas russos e um astronauta norte-americano, na última sexta-feira, 9. Os três ficarão em uma missão de seis meses.

Soichi Noguchi está no espaço desde o dia 15 de novembro, quando participou da segunda missão da empresa de Elon Musk, a Space X, rumo à ISS. Com a chegada dos três novos "hóspedes", a ISS agora conta com dez pessoas. A viagem é uma homenagem aos 60 anos do envio do primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, cujo voo foi realizado no dia 12 de abril de 1961.

Veja as imagens

Missões espaciais

As celebrações da dos 61 anos da missão de Gagarin não escondem as dificuldades do setor espacial russo. Embora tenha grande experiência e material confiável, como o lendário Soyuz, que data da época soviética, a Rússia tem dificuldades para inovar e registrou vários problemas técnicos em missões recentes, assim como problemas de financiamento e corrupção.

A Rússia concentra suas ambições em novos sistemas de armamento. No ano passado, o país perdeu o monopólio das viagens para a ISS e agora compete com a SpaceX, a empresa de Elon Musk. Uma nova realidade que pode reduzir a receita da Roscosmos - agência espacial russa -, que até agora faturava milhões de dólares da NASA por cada missão à ISS. A próxima missão da SpaceX com destino à ISS decolará em 22 de abril da Flórida.

(Com AFP)