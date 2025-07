Assessores de Trump cogitaram encerrar contratos com a SpaceX, de Musk, diz jornal

Assessores do governo de Donald Trump chegaram a discutir o encerramento de contratos com a SpaceX após declarações públicas do presidente republicano contra os negócios e subsídios federais ligados a Elon Musk. No entanto, uma revisão interna concluiu que os acordos são considerados estratégicos para o Departamento de Defesa e para a NASA. As informações são do The Wall Street Journal.

A análise envolveu diferentes agências federais e teve como foco avaliar tanto o valor desses contratos quanto a possibilidade de substituição por outras empresas. O consenso foi de que, no atual estágio tecnológico, há poucas alternativas viáveis à infraestrutura e à capacidade operacional da SpaceX, reforçando a dependência do governo norte-americano da empresa no setor aeroespacial.

Saída de Musk do governo

As discussões ocorrem em meio ao desgaste entre Trump e Musk, agravado desde que o bilionário deixou em maio o comando do Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, na sigla em inglês), um órgão criado com a missão de revisar e cortar gastos federais. Nomeado por Trump, Musk implementou uma série de cortes de pessoal e cancelamento de contratos, mas não entregou a economia prometida inicialmente.

Trump fez elogios públicos a Musk durante uma cerimônia no encerramento de sua gestão à frente do DOGE, dizendo que o empresário "trabalhou incansavelmente" por uma "reforma governamental sem precedentes".

Do alinhamento político à ruptura pública

O rompimento político entre os dois começou a se desenhar em junho, quando Trump e Musk trocaram críticas pelas redes sociais. Em seguida, chegaram a sinalizar uma trégua, mas o clima voltou a azedar após novas declarações públicas do presidente.

Durante um evento oficial na Casa Branca, Trump afirmou estar "decepcionado" com Musk por suas críticas ao projeto de lei orçamentária aprovado pelo Congresso. Em resposta, o empresário anunciou a fundação do "Partido da América", legenda com a qual pretende disputar espaço político com Republicanos e Democratas, consolidando-se como um possível adversário direto de Trump na eleição presidencial de 2028.

Em um dos momentos mais tensos da disputa, Trump chegou a sugerir a deportação de Musk, apesar de o empresário ser cidadão norte-americano naturalizado.