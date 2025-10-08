As maiores pepitas de ouro já encontradas no mundo: uma delas foi no Brasil

A descoberta mais recente ocorreu em 1980, quando Kevin Hillier usava um detector de metal em Kingower, na Austrália. (Reprodução/redes sociais)
Colaboradora
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13h01.
A alta recorde do ouro nesta semana chama atenção para as maiores pepitas já encontradas no mundo. Entre 1842 e 1983, garimpeiros descobriram tesouros imensos da natureza, com achados que chegaram a pesar mais de 70 kg.
A Austrália domina a lista das maiores descobertas, com três pepitas gigantes encontradas no século XIX. A diferença é que as pepitas australianas foram derretidas na época, enquanto outras continuam preservadas em museus e podem ser vistas até hoje.
Em 1872, Bernhardt Holtermann encontrou em Hill End, na Austrália, a maior pepita já registrada no mundo. O achado pesava cerca de 100 kg, sendo 75 kg de ouro puro misturado com quartzo.
A descoberta foi feita em uma veia subterrânea e, embora não fosse uma pepita pura, seu tamanho a tornou histórica. O material foi esmagado para a extração do ouro, mas registros fotográficos do achado sobrevivem até hoje.
A maior pepita pura já encontrada estava a poucos centímetros da superfície. John Deason e Richard Oates a descobriram em 1869 em Moliagul, Victoria, presa às raízes de uma árvore.
O achado de 71 kg foi vendido por £9.400 e derretido logo depois. Hoje, réplicas podem ser vistas em museus australianos, como o de Dunolly.
Um grupo de 22 mineiros fez a descoberta em 1858, durante trabalhos em Bakery Hill, na região de Ballarat. A pepita de 69 kg estava a 55 metros de profundidade e se tornou uma das mais famosas da corrida do ouro australiana.
No final, foi vendida por £6.000 e derretida, mas sua história permanece nos registros da mineração do país.Quanto ouro ainda existe no mundo?
Em 1983, Julio de Deus Filho encontrou na mina de Serra Pelada, no Pará, a maior pepita que ainda existe no mundo.
Com 60,8 kg e 92% de ouro puro, a Pepita Canaã está em exposição no Museu de Valores do Banco Central, em Brasília, onde pode ser vista pelo público.
Nikofor Syutkin descobriu em 1842 uma pepita de 36,2 kg nos Montes Urais, na Rússia. O achado, feito a 3,5 metros de profundidade em Miass, tem uma forma triangular que o diferencia de outras descobertas.
Atualmente, a pepita está preservada na coleção Diamond Fund do Kremlin, em Moscou.
A descoberta mais recente ocorreu em 1980, quando Kevin Hillier usava um detector de metal em Kingower, na Austrália. A pepita de 27,2 kg é a maior já encontrada com esse tipo de equipamento.
Foi vendida por US$ 1 milhão e está em exibição no Golden Nugget Casino, em Las Vegas.