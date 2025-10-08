As maiores pepitas de ouro já encontradas no mundo: uma delas foi no Brasil

A alta recorde do ouro nesta semana chama atenção para as maiores pepitas já encontradas no mundo. Entre 1842 e 1983, garimpeiros descobriram tesouros imensos da natureza, com achados que chegaram a pesar mais de 70 kg.

A Austrália domina a lista das maiores descobertas, com três pepitas gigantes encontradas no século XIX. A diferença é que as pepitas australianas foram derretidas na época, enquanto outras continuam preservadas em museus e podem ser vistas até hoje.

Holtermann Nugget – 75 kg

Em 1872, Bernhardt Holtermann encontrou em Hill End, na Austrália, a maior pepita já registrada no mundo. O achado pesava cerca de 100 kg, sendo 75 kg de ouro puro misturado com quartzo.

A descoberta foi feita em uma veia subterrânea e, embora não fosse uma pepita pura, seu tamanho a tornou histórica. O material foi esmagado para a extração do ouro, mas registros fotográficos do achado sobrevivem até hoje.

Welcome Stranger – 71 kg

A maior pepita pura já encontrada estava a poucos centímetros da superfície. John Deason e Richard Oates a descobriram em 1869 em Moliagul, Victoria, presa às raízes de uma árvore.

O achado de 71 kg foi vendido por £9.400 e derretido logo depois. Hoje, réplicas podem ser vistas em museus australianos, como o de Dunolly.

Welcome Nugget – 69 kg

Um grupo de 22 mineiros fez a descoberta em 1858, durante trabalhos em Bakery Hill, na região de Ballarat. A pepita de 69 kg estava a 55 metros de profundidade e se tornou uma das mais famosas da corrida do ouro australiana.

No final, foi vendida por £6.000 e derretida, mas sua história permanece nos registros da mineração do país.

Pepita Canaã – 60,8 kg

Em 1983, Julio de Deus Filho encontrou na mina de Serra Pelada, no Pará, a maior pepita que ainda existe no mundo.

Com 60,8 kg e 92% de ouro puro, a Pepita Canaã está em exposição no Museu de Valores do Banco Central, em Brasília, onde pode ser vista pelo público.

Great Triangle – 36,2 kg

Nikofor Syutkin descobriu em 1842 uma pepita de 36,2 kg nos Montes Urais, na Rússia. O achado, feito a 3,5 metros de profundidade em Miass, tem uma forma triangular que o diferencia de outras descobertas.

Atualmente, a pepita está preservada na coleção Diamond Fund do Kremlin, em Moscou.

Hand of Faith – 27,1 kg

A descoberta mais recente ocorreu em 1980, quando Kevin Hillier usava um detector de metal em Kingower, na Austrália. A pepita de 27,2 kg é a maior já encontrada com esse tipo de equipamento.

Foi vendida por US$ 1 milhão e está em exibição no Golden Nugget Casino, em Las Vegas.