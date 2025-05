'As ideias que Pepe plantou todos esses anos não morrem’, diz Lula no velório de Mujica

A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Montevidéu, nesta quinta-feira, 15, marcou as últimas horas do velório do ex-presidente José “Pepe” Mujica, um parceiro político, amigo e, em palavras do chefe de Estado brasileiro, “uma figura carinhosa, que aprendi a respeitar, a admirar, e a seguir cada passo que o Pepe dava depois que ele assumiu a Presidência [em 2010]”.

Visivelmente emocionado, Lula contou que assim que soube do falecimento de Mujica, quando ainda estava na China, telefonou para sua viúva, a senadora e ex-vice presidente Lucía Topolanksy, para expressar suas condolências, e dizer “o quanto admirava o Pepe”.

Nesta quinta, Lula esteve mais de uma hora sentado ao lado de Lucía no velório realizado no Palácio Legislativo de Montevidéu, junto à primeira-dama, Janja da Silva. Antes de partir para Brasília, o presidente teve uma conversa com a viúva de Mujica numa sala do Parlamento uruguaio.

— Eu conheci na minha vida muita gente, muita gente que eu gosto, muita gente que eu respeito, mas o Pepe era aquela figura especial — declarou Lula, com lágrimas nos olhos.

A amizade entre ambos era profunda, e foi expressada pelo presidente brasileiro com diversos gestos nos últimos tempos. Os dois primeiros países que Lula visitou em seu terceiro mandato foram a Argentina e o Uruguai, e em Montevidéu sempre havia tempo para ver Mujica. Em 1º de março, que presenciou a posse do novo presidente do país, Yamandú Orsi, considerado um herdeiro político de Mujica, o presidente brasileiro foi até a casa do líder da esquerda uruguaia e no jardim de sua chácara o condecorou com a maior honraria do Brasil, o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

— Estou vindo de uma viagem a Pequim, onde fiquei sabendo da morte do companheiro … não queria que o Pepe fosse cremado ou enterrado sem que eu pudesse me despedir. Foram 25 horas de voo até aqui para prestar homenagem a um político que eu respeito, mas não apenas como político — afirmou Lula. — Pepe Mujica é muito mais do que isso, é um ser humano especial. O que é gratificante para nós é que uma pessoa como o Pepe Mujica não morre. Seu corpo se foi, sua carne, mas as ideias que o Pepe plantou todos esses anos não morrem.

Além de Lula, o único chefe de Estado que participou do velório de Mujica foi o chileno Gabriel Boric, também recém-chegado da China.