As duas crises de Draghi: premiê busca gás na Argélia enquanto tenta sobreviver em casa

No meio de uma crise política em casa, o (ainda) premiê italiano, Mario Draghi, enfrenta também seu problema número dois nesta terça-feira, 19. O mandatário está na Argélia para selar um bilionário acordo de compra de gás em meio aos riscos de escassez na Europa com a guerra na Ucrânia.

Draghi chegou ao país da África do Norte ainda no começo da semana, em viagem já marcada antes da crise política em casa - que levou o premiê a quase deixar o governo na semana passada.

O acordo na Argélia acontece horas antes da decisiva fala de Draghi no Senado italiano, prevista para quarta-feira, 20, e que mostrará se o premiê conseguirá permanecer no cargo após ter perdido parte de sua base de apoio.

A Itália, para além da crise política em casa, está no centro também da crise energética: o país recebe 40% de seu gás importado da Rússia, um dos países com maior dependência. A Itália já teve significativa redução de fornecimento russo neste ano, no que é visto como uma retaliação do governo Vladimir Putin contra membros da União Europeia pelo apoio à Ucrânia.

A Argélia, ligada à Itália por um gasoduto que atravessa o Mediterrâneo, se tornou uma das principais fornecedoras italianas após o início da guerra em fevereiro, e já dobrou seu volume de gás vendido.

O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, disse que um acordo de US$ 4 bilhões será assinado nesta terça-feira, com o objetivo de fornecer "uma quantidade significativa de gás" à Itália.

“A Argélia é um parceiro muito importante para a Itália, no setor de energia, na indústria e nos negócios, na luta contra a criminalidade e na busca de paz e estabilidade no Mediterrâneo”, completou Draghi, em fala durante visita.

A viagem de Draghi acontece paralelamente a outros acordos também fechados por europeus nas últimas horas com países produtores de petróleo.

Na segunda-feira, a França selou uma parceria com os Emirados Árabes Unidos para fornecimento de petróleo e gás - os detalhes ainda precisam ser divulgados. O presidente Emmanuel Macron recebeu o sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan diretamente em Paris.

Já a presidente da Comissão Europeia, órgão do Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, foi ao Azerbaijão fechar um acordo para compra de gás.

As movimentações em busca de energia mostram como a crise política na Itália não poderia vir em momento mais delicado para a União Europeia.

Uma saída de Draghi, que é ex-presidente do Banco Central Europeu e visto como figura de credibilidade pelos mercados, aumenta as incertezas sobre a situação econômica na Itália e, por tabela, em toda a zona do euro.

A inflação italiana superou 7% em maio, data do último resultado divulgado, puxada pela alta nos preços de energia que afetam toda a Europa com a guerra.

Nesse cenário, o Banco Central Europeu se prepara para subir juros e deixar para trás sua atual taxa zerada, o que vem tornando piores os riscos para a economia italiana, cuja dívida supera 130% do PIB.

Em casa, enquanto isso, Draghi é criticado pela inflação alta e por, segundo a oposição, estar fazendo pouco para proteger os italianos dos efeitos da alta de preços - o argumento que levou o Movimento 5 Estrelas, de pautas antissistema, a deixar o governo e abrir de vez o racha no alto escalão em Roma na semana passada.

Da energia no exterior à política interna, as duas crises de Draghi estarão, mais do que nunca, altamente conectadas nesta semana.