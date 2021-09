As cenas surreais da tempestade em Nova York, que já deixou 24 mortos

Ao menos 24 pessoas morreram em Nova York New Jersey e Pensilvânia após as inundações causadas pela passagem da tempestade Ida, que gerou caos na região nordeste dos Estados Unidos.

Em Nova York, foram registradas 13 mortes -- sendo 12 na cidade de NY -- que foram encontradas em casas no Queens e no Brooklyn. Segundo informações do The New York Times, as idades das vítimas variam entre 2 e 86 anos.

Another video from last night's massive storm. This is from Brooklyn, NY where you can see traffic was brought to a standstill. https://t.co/9krcqfhex4 — ☀️🌦 Jason Frazer ⚡️❄️ (@JasonFrazerTV) September 2, 2021

Enchentes em Nova York por conta do furacão Ida.

Motorista tenta passar com o carro em uma via expressa inundada no Brooklyn, Nova York, na madrugada desta quinta-feira, 2 de setembro, após a passagem da tempestada Ida.

A polícia afirmou que 11 dos 12 moradores da cidade que morreram por causa da tempestade foram encontrados em apartamentos que ficam abaixo do solo, característica comum -- e muitas vezes ilegal -- de casas em bairros densamente povoados.

Além de ruas sendo transformadas em rios, as estações de metrô também ficaram inundadas e o serviço foi interrompido.

At least eight people have been killed in storm-related deaths in NY & NJ overnight. A first-ever Flash Flood Emergency was issued for NYC Metro as a 200+ year flood pounded the city. This is the remnants of Hurricane Ida. https://t.co/n3Gx4inKn0 📹: Alex Etling via CBS News pic.twitter.com/ZU4oOjdduw — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) September 2, 2021

pic.twitter.com/RZGXWkVPyJ Last time this much flooding in NYC happened during #HurricaneSandy

….stay safe people , avoid stepping out of your homes 🏡 , unless it’s absolutely necessary …take all precautions Prayers for #NY #NJ 🙏🏼#Storm #Ida #NYCFlooding #rdguk — News Rdg (@news_rdg) September 2, 2021

O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS) registrou um recorde histórico de 18 centímetros de água no Central Park, maior quantidade desde 1869, quando começaram as medições. Em uma hora, foram registrados quase 9 centímetros de chuva, superando o recorde recente -- de 11 dias atrás -- após a passagem do furacão Henri.

Na noite desta quinta-feira, 2 , a nova governadora do estado de NY declarou estado de emergência após as inundações, que poderiam afetar mais de 20 milhões de pessoas. Este foi o primeiro estado de emergência por uma inundação repentina desde a passagem do furacão Sandy, em outubro de 2012.

Estradas cobertas de água após a passagem da tempestade Ida, que trouxe uma chuva torrencial, enchentes e tornados em partes de New Jersey.

Centenas de voos também foram cancelados nos aeroportos, que ficaram alagados com a tempestade.

Desde domingo, 30, o Ida vem causando destruição no sul dos EUA, onde deixou milhares de casas inundadas e seis mortos nos estados de Mississippi, Louisiana e Alabama. Mais de um milhão de pessoas estão sem luz em seis estados (Louisiana, Pensilvânia, New Jersey, Nova York, Mississipi e Connecticut).

Os furacões são um fenômeno recorrente no sul dos Estados Unidos, mas o aquecimento da superfície do oceano está deixando as tempestades mais potentes, alertam os cientistas. (Com informações da AFP)

Enchentes em Jean Lafitte, Louisiana, por conta do furacão Ida.

Casas inundadas após a passagem do furacão Ida em Lafitte, no estado de Louisiana, em 30 de agosto de 2021 nos Estados Unidos.

