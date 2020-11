As 10 cidades mais caras do mundo, segundo a The Economist

A pandemia de covid-19 mudou toda a dinâmica mundial, inclusive o preço para se viver nas maiores cidades do mundo. É o que mostra a nova pesquisa sobre o custo de vida da The Economist Intelligence, a divisão de pesquisa e análise da revista inglesa The Economist.

Segundo o estudo, o índice de custo de vida mundial mostra que neste ano os preços de 138 bens e serviços em cerca de 130 grandes cidades em setembro de 2020 aumentaram 0,3 ponto em média comparada ao ano passado.

As cidades com o custo mais elevado são Paris, capital da França, Zurique, na Suíça, e Hong Kong, na China. No relatório anterior, Cingapura e Osaka ocupavam as posições de Paris e Zurique, mas caíram na classificação.

A explicação para as principais alterações da pesquisa está vinculada à pandemia. Segundo relatório, enquanto o dólar americano enfraqueceu, as moedas europeias e do norte da Ásia valorizaram, o que elevou os preços dos bens e serviço

O Brasil está na lista representado por São Paulo e Rio de Janeiro, que ao lado de Teerã, no Irã, foram as cidades que tiveram maior oscilação na classificação considerando os últimos 12 meses. São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se cidades mais baratas, pulando da 96ª para a 119ª. Segundo o estudo, a desvalorização do real e empobrecimento da população são os vetores dessa mudança.

Teerã, diferentemente das cidades brasileiras, tornou-se mais cara, estava na 106ª posição e subiu para 79ª. A explicação está nas sanções impostas pelos Estados Unidos, que interromperam as importações do país.

O estudo concluiu também que a mudança de estilo de vida causada pela pandemia foi determinante para mudanças de preços de bens e serviços. Com uma queda acentuada de renda em alguns países — mesmo com ajuda governamental — a população preferiu economizar, cortando gastos não essenciais.

Em 2021, a pesquisa não espera um cenário diferente do atual. Com a imprevisibilidade da pandemia em curso, o estudo aponta que o custos nas cidades podem continuar aumentando.

As dez cidades mais caras do mundo

1º Zurique

1º Paris

1º Hong Kong

4º Cingapura

5º Tel-Aviv

5º Osaka

7º Genebra

7º Nova York

9º Copenhague

9º Los Angeles