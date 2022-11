Artemis I: Nasa volta à Lua com o foguete mais potente do mundo

O foguete SLS (Space Launch System, Sistema de Lançamento Espacial) da Nasa, o mais potente do mundo, decolou nesta quarta-feira (16) da Flórida com destino à Lua, na primeira missão sem tripulação do programa Artemis da Agência Espacial dos Estados Unidos.

O foguete subiu com uma gigantesca bola de fogo às 1h47 locais (3h47 de Brasília) do Centro Espacial Kennedy.

Após dois cancelamentos de último momento há alguns meses por problemas técnicos e após as passagens de dois furacões que adiaram o lançamento por várias semanas, a terceira tentativa teve sucesso.

A missão Artemis 1 deve durar 25 dias, com várias etapas delicadas.

Cinquenta anos após a última missão Apollo, este voo de teste não tripulado, que sobrevoará a Lua sem pousar em sua superfície, busca confirmar se o veículo é seguro para transportar uma futura tripulação.

O lançamento representa um grande início do programa Artemis, que pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua.

O objetivo é estabelecer uma presença humana duradoura na Lua, como preparação para uma viagem à Marte.

"Este foguete custou muito suor e lágrimas", declarou na terça-feira o diretor da Nasa, Bill Nelson. "Nos permitirá voar até a Lua e voltar durante décadas", afirmou.

#Artemis I Update: We are extending the countdown hold at T-10 minutes while the launch team estimates how much work needs to be done. This means we will slip into the two-hour launch window, and will share a revised launch time when it is confirmed. https://t.co/Ngak09dOp8

— NASA (@NASA) November 16, 2022