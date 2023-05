Arquivos do FBI revelam plano para matar Elizabeth II durante viagem aos EUA

Arquivos divulgados pelo FBI sobre diversas visitas da rainha Elizabeth II aos Estados Unidos nos anos 1980 e 1990 revelaram ameaças e um potencial plano para assassinar a monarca, que faleceu em setembro do ano passado aos 96 anos.

Entre os documentos, publicados no site da Polícia Federal americana, está uma nota que faz referência a uma viagem da rainha britânica e seu marido, o príncipe Philip, ao estado da Califórnia em 1983.

De acordo com uma informação obtida pela polícia de San Francisco com uma fonte próxima aos círculos nacionalistas irlandeses, um homem que afirmava que "sua filha foi assassinada na Irlanda do Norte por uma bala de borracha" anunciou planos "para atacar a rainha Elizabeth".

O arquivo afirma que o homem alegou que planejava "jogar algum objeto da ponte Golden Gate contra o iate real 'Britannia'" ou tentaria "matar a rainha durante sua visita ao parque nacional de Yosemite".

Quatro anos, em 1979, o IRA (Exército Republicano Irlandês) assassinou Louis Mountbatten, primo distante de Elizabeth II e tio de seu marido, em ataque com bomba contra sua embarcação. Era o período de maior tensão do conflito da Irlanda do Norte, que durou 30 anos e envolveu os republicanos católicos e os unionistas protestantes, com a participação do exército britânico.

Outro documento, sobre uma visita de Estado da monarca em 1991, cita ameaças de grupos irlandeses de perturbar eventos com a presença de Elizabeth II, como um jogo de beisebol e uma recepção na Casa Branca.

Um arquivo de 1989 afirma que, embora não tenham sido registradas ameaças contra a rainha, "a possibilidade de ameaças contra a monarquia britânica está sempre presente por parte do IRA".

Elizabeth II foi alvo de outras tentativas de assassinato

Em 1970, supostos simpatizantes do IRA tentaram descarrilar o trem em que a monarca estava ao oeste de Sydney, na Austrália, e em 1981 o Exército Republicano Irlandês planejou um atentado com bomba durante uma viagem ao norte da Escócia.

No mesmo ano, um adolescente com distúrbios mentais deu um tiro contra o carro da rainha durante uma visita à Nova Zelândia. Também em 1981, outro adolescente disparou seis tiros quando Elizabeth II participava em um desfile militar no centro de Londres.