Arizona certifica oficialmente vitória de Biden no estado

O estado do Arizona certificou oficialmente nesta segunda-feira (30) a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, consolidando o sucesso do democrata contra Donald Trump, que ainda não admitiu a derrota.

“Hoje assinamos a certificação das eleições de 2020 no Arizona”, tuitou Doug Ducey, o governador republicano do estado que ingressou no campo democrata pela primeira vez em quase 25 anos.

Biden obteve uma vitória estreita, por uma margem de 10.457 votos, em um estado em que votaram quase 3,5 milhões de eleitores.

A secretária de Estado democrata do Arizona, Katie Hobbs, responsável pelas operações eleitorais, disse que a eleição foi “conduzida com transparência, precisão e justiça… Apesar de várias alegações infundadas em contrário”.

O Arizona também certificou a vitória do candidato democrata ao Senado, Mark Kelly, para que “ele possa ser empossado o mais rápido possível”, destacou Ducey.

A certificação comunicada nesta segunda-feira não significa necessariamente o fim dos recursos dos republicanos na Justiça, já que este estado permite que os resultados sejam contestados mesmo depois de validados.

A equipe de campanha de Trump tentou, até agora sem sucesso, dificultar o processo de certificação de resultados em estados-chave vencidos por Biden, desafiando-os no tribunal.

O único estado que ainda não validou os resultados da eleição é o Wisconsin, cuja certificação provavelmente ocorrerá nesta segunda-feira.