Eleições na Argentina: Em crise, país vai às urnas para escolher entre Sergio Massa e Javier Milei

Os argentinos vão às urnas neste domingo, 19, para escolher entre o ultraliberal Javier Milei e peronista e atual ministro da economia Sergio Massa. O vencedor do pleito vai assumir à presidência pelos próximos quatro anos de um país em severa crise econômica. As últimas pesquisas eleitorais mostraram que o pleito será decidido por indecisos e será apertado.

Durante o segundo turno, Milei buscou amenizar o seu discurso radical para buscar apoios e ampliar o seu eleitorado. Ele conseguiu atrair Patricia Bullrich, a terceira colocada na votação do primeiro turno, e o ex-presidente Maurício Macri. A decisão da dupla, porém, rachou a coalizão de centro-direita Juntos por el Cambio, que não apoiou Milei.

No campo das propostas, o ultraliberal não apresentou novidades, e apenas reforçou a sua disposição em acabar com o sistema político tradicional, com a corrupção no país, em diminuir o tamanho do estado, dolarizar a economia e decretar o fim do Banco Central.

Do lado de Sergio Massa, o candidato da situação se manteve afastado de figuras tradicionais do peronismo, como Cristina Kirchner, e o atual presidente, Alberto Fernandez. No único debate deste segundo turno, Massa se saiu melhor que o seu adversário. A estratégia do peronista foi explorar falhas e inconsistências do rival, o que funcionou durante boa parte do debate.

No campo das propostas, Massa também não apresentou novidades. A principal estratégia de campanha do ministro da economia foi colar em Milei a imagem de alguém que colocaria a democracia Argentina em risco.

Na última quinta-feira, a candidata a vice-presidente de Milei, Victoria Villarruel, colocou o tema em evidência há quatro dias do segundo turno ao afirmar que a única forma de resolver a crise no país seria com uma tirania. A fala provocou reação de peronistas e aliados do ultraliberal, e pode ter algum peso para o resultado de domingo.

Nos últimos dias de campanha, Massa e Milei concentraram atos nas duas províncias que concentram a maior quantidade de eleitores. O peronista encerrou sua campanha em uma escola pública de Buenos Aires para tentar atrair o eleitorado jovem, enquanto o ultraliberal realizou grande evento em Córdoba.

A Argentina tem 35 milhões de pessoas aptas a votar, segundo dados do Ministério do Interior. Destes, 13 milhões (37% do total) estão na província de Buenos Aires, que circunda a capital. Em Córdoba, há 3 milhões (8,6% do total). No primeiro turno, Massa teve 42% dos votos na província de Buenos Aires, com Milei em segundo lugar, com 25% dos votos. Em Córdoba, Milei venceu Massa e Juan Schiaretti, governador da região.

Brasil no debate do segundo turno

A relação com o Brasil também foi explorado durante a campanha. Enquanto Massa reforçou que vai manter os laços com Brasil e China para, segundo ele, manter milhões de empregos argentinos, Milei afirmou em entrevistas que não pretende falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de chamá-lo de comunista e acusar o brasileiro de fazer campanha contra sua candidatura. Marqueteiros brasileiros ligados à esquerda brasileira foram contratados pela campanha de Massa nesse segundo turno.

Economia em frangalhos

Independente do vencedor, um fato é certo, o próximo presidente argentino assumirá um país com severa crise econômica. A inflação chegou a 142% nos últimos 12 meses em outubro, mesmo com o recuo mensal. Projeções apontam que o déficit fiscal do país em 2023 será de mais de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) — o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) era que rombo nas contas públicas fosse de apenas 1,9% neste ano.

As projeções indicam ainda uma economia em contração. No segundo trimestre de 2023, o PIB argentino encolheu 2,8% em relação ao trimestre anterior — e caiu 4,9% na comparação anual. A FMI estima que o PIB argentino terá retração de 2,5% neste ano.

No câmbio, o governo desvalorizou o peso e elevou o câmbio oficial em 22%, com cada dólar sendo vendido por 365 pesos na cotação. A moeda paralela, batizada de dólar blue, chegou a custar mais de 1.000 pesos no começo de outubro. Com essa defasagem em relação ao câmbio oficial e o paralelo, economistas esperam que na segunda, independente do resultado, o governo reveja o valor do dólar oficial.

Para agravar a situação fiscal, Massa, candidato-ministro, lançou um plano econômico-eleitoral para vencer Milei. As ações foram do congelamento do preço dos combustíveis até a redução do imposto de renda sobre o salário para quase toda população da Argentina. Segundo estimativa da Bloomberg, a medida pode custar quase 1% do PIB argentino.