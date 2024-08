Argentina vive nova greve de 48 horas em universidades públicas por melhoras salariais

A Argentina atravessa novamente uma greve de 48 horas na educação universitária pública nesta terça-feira, após não ter sido alcançado um acordo salarial entre as partes e depois que outra greve na semana passada afetou o início das aulas no retorno das férias de inverno.

Os trabalhadores docentes e não docentes já haviam adiado o início das aulas do segundo semestre para 12 de agosto, mas nesta terça-feira continuam "o plano de luta contra a situação orçamentária e salarial", em busca de "uma recomposição salarial".

Os hospitais universitários estão garantindo um número mínimo de funcionários durante os dois dias de greve.

Os estudantes rejeitam a proposta feita pelo governo de Javier Milei, de um aumento de 3% em agosto e 2% em setembro, já que os sindicatos, com o apoio dos reitores, estavam exigindo 40% ou pelo menos o mesmo que os funcionários públicos, em um contexto em que a inflação anual atingiu 263,4% em julho.

Mas, além disso, os universitários denunciam um "esvaziamento do orçamento universitário" por parte do Ministério do Capital Humano, pois alegam que apenas as despesas operacionais são financiadas, quando grande parte do orçamento é destinada aos salários.

O conflito salarial ocorre em um contexto de cortes severos nos recursos públicos para a educação, como parte do plano de ajustes lançado em dezembro do ano passado pelo governo de Milei para restaurar o equilíbrio das contas públicas da Argentina.

Os sindicatos relembram a passeata de 23 de abril, na qual os sindicatos universitários e a sociedade civil se manifestaram a favor da universidade pública diante das políticas de ajuste do governo libertário, mas o Executivo parece não ter tomado conhecimento.

O objetivo dos trabalhadores da Universidade de Buenos Aires (UBA) é conseguir "salários decentes para aqueles que têm a missão de garantir uma educação excelente" para seus alunos.

O vice-reitor da UBA, Emiliano Yacobitti, advertiu em uma entrevista à rádio "FM Milenium" no domingo passado que não tem "nenhuma dúvida" de que Milei quer acabar com a universidade pública, frisando que o mandatário busca "tirar a legitimidade de algo que funciona bem", deixando que a inflação faça seu trabalho e que os professores tenham que fazer greve porque não conseguem pagar as contas.