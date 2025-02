Argentina tem inflação de 2,2% em janeiro, a menor em quatro anos e meio

A inflação em janeiro na Argentina continuou mostrando uma desaceleração nos preços. O IPC do primeiro mês do ano foi de 2,2%, o menor em quatro anos e meio, quando o país estava paralisado pela pandemia. Os dados foram divulgados nesta quinta, 13, pelo Indec, o IBGE dos argentinos.

O aumento anual de preços foi de 84,5%, o menor desde 2022. A inflação subjacente, que não considera aumentos sazonais ou regulados, apresentou alta de 2,4%. Os preços sazonais variaram apenas 0,4%, enquanto os preços regulados avançaram 2,6%, segundo informações do La Nacion.

Menor índice sob Milei

Em julho de 2020 a Argentina registrou uma inflação de 1,9%, isso em plena quarentena do governo de Alberto Fernández e com controle de preços estabelecidos pelo Ministério do Comércio. Os 2,2% registrados em janeiro foi o menor índice de preços desde que Javier Milei chegou à Casa Rosada (em novembro, havia chegado a 2,4%, enquanto no mês passado foi de 2,7%).

A Pesquisa de Expectativas de Mercado (REM) publicada pelo Banco Central (uma espécie de Boletim Focus) estimou um aumento de preços de 2,3% para este mês. Segundo analistas, o índice estaria em torno de 2% em fevereiro e março, e a partir de abril poderia chegar a 1%.

O REM projetou uma inflação de 23,2% para 2025. Nesse caso, o governo Milei foi mais otimista que o mercado, tendo projetado uma alta de preços na casa dos 18% para o ano inteiro. Trata-se de uma desaceleração brutal, considerando que o último ano do governo Fernández teve um aumento de 211,4%, o maior em mais de três décadas. O primeiro ano de Milei na Casa Rosada, com seu "plano motosserra", terminou com 117,8% de inflação oficial.