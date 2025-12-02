Argentina firma acordo com EUA para reforçar combate ao crime organizado

Cooperação internacional: acordo integra a Argentina à força-tarefa americana contra o crime. (Emiliano Lasalvia / AFP)
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07h33.
A ministra da Segurança Nacional da Argentina, Patricia Bullrich, e o embaixador dos Estados Unidos no país, Peter Lamelas, assinaram nesta segunda-feira, 1º, um memorando de entendimento para reforçar as investigações sobre crime organizado.
O acordo prevê a incorporação de um representante da Polícia Federal Argentina à El Dorado Task Force, grupo de trabalho americano que reúne diferentes agências.
Segundo a Embaixada dos Estados Unidos, a iniciativa apoiará ações contra organizações envolvidas em lavagem de dinheiro vinculada ao narcotráfico e outros delitos.
A cooperação busca ampliar o intercâmbio de informações e fortalecer operações conjuntas com foco em finanças ilícitas.
O Ministério da Segurança informou que Bullrich e o embaixador definiram novas linhas de colaboração para avançar em temas de segurança e investigação.
Lamelas afirmou que o acordo permitirá seguir o rastro financeiro de criminosos, traficantes e grupos envolvidos em atividades ilícitas.
Para ele, a união de esforços ampliará a capacidade investigativa dos dois países.
Na semana passada, o Ministério apresentou a nova Agência Nacional de Migrações, que atuará sob a pasta da Segurança. A instituição substituirá a extinta Direção Nacional de Migrações, antes vinculada ao Ministério do Interior.
O governo afirmou que a nova estrutura fortalecerá o controle migratório e as ações de segurança interior, com foco no enfrentamento ao crime transnacional.
Bullrich deixa o cargo nesta segunda-feira para tomar posse como senadora em 10 de dezembro. Alejandra Monteoliva, atual secretária de Segurança Nacional, assumirá o ministério.
Lamelas foi designado em março pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tomou posse como embaixador na Argentina em 4 de novembro.
*Com informações da EFE