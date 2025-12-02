Argentina firma acordo com EUA para reforçar combate ao crime organizado

A ministra da Segurança Nacional da Argentina, Patricia Bullrich, e o embaixador dos Estados Unidos no país, Peter Lamelas, assinaram nesta segunda-feira, 1º, um memorando de entendimento para reforçar as investigações sobre crime organizado.

O acordo prevê a incorporação de um representante da Polícia Federal Argentina à El Dorado Task Force, grupo de trabalho americano que reúne diferentes agências.

Segundo a Embaixada dos Estados Unidos, a iniciativa apoiará ações contra organizações envolvidas em lavagem de dinheiro vinculada ao narcotráfico e outros delitos.

A cooperação busca ampliar o intercâmbio de informações e fortalecer operações conjuntas com foco em finanças ilícitas.

O Ministério da Segurança informou que Bullrich e o embaixador definiram novas linhas de colaboração para avançar em temas de segurança e investigação.

Lamelas afirmou que o acordo permitirá seguir o rastro financeiro de criminosos, traficantes e grupos envolvidos em atividades ilícitas.

Para ele, a união de esforços ampliará a capacidade investigativa dos dois países.

Nova estrutura migratória e transição no comando

Na semana passada, o Ministério apresentou a nova Agência Nacional de Migrações, que atuará sob a pasta da Segurança. A instituição substituirá a extinta Direção Nacional de Migrações, antes vinculada ao Ministério do Interior.

O governo afirmou que a nova estrutura fortalecerá o controle migratório e as ações de segurança interior, com foco no enfrentamento ao crime transnacional.

Bullrich deixa o cargo nesta segunda-feira para tomar posse como senadora em 10 de dezembro. Alejandra Monteoliva, atual secretária de Segurança Nacional, assumirá o ministério.

Lamelas foi designado em março pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tomou posse como embaixador na Argentina em 4 de novembro.

*Com informações da EFE