Argentina aposta em 11 mercados de Américas e Europa para atrair turistas estrangeiros

Ação conjunta entre a Aerolíneas Argentinas e o Instituto Nacional de Promoção Turística inclui ofertas para países como Brasil, EUA, Espanha, Itália e Chile

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20h21.

Argentina
A companhia aérea Aerolíneas Argentinas lançou uma promoção com descontos significativos em passagens com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas estrangeiros na Argentina nos próximos meses e promover uma série de destinos turísticos em diferentes partes do país durante a primavera.

Essa ação conjunta entre a Aerolíneas Argentinas e o Instituto Nacional de Promoção Turística (Inprotur), que será válida até 31 de agosto, inclui ofertas a partir de 11 países: Brasil, Uruguai, Chile, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Peru, República Dominicana, Estados Unidos, Espanha e Itália.

As passagens promocionais poderão ser utilizadas para viagens entre os dias 15 de agosto e 20 de novembro, com retorno até 30 de novembro, com exceção dos voos saindo da Europa, que terão validade para o período de 1º de março ao início de junho de 2026.

A campanha inclui voos para Buenos Aires a partir de US$ 160 saindo de São Paulo, US$ 200 a partir do Rio de Janeiro, US$ 150 de Porto Alegre e Curitiba, e US$ 280 de Salvador e Porto Seguro, mais taxas e impostos.

Também chamam atenção os preços para a capital argentina a partir de cidades latino-americanas como Assunção (US$ 150), Lima (US$ 250), Santiago do Chile (US$ 170) e Bogotá (US$ 440), sem contar taxas e impostos correspondentes.

Há também a possibilidade de incluir um segundo destino, partindo de Buenos Aires para outras regiões da Argentina, por um valor adicional de US$ 50 a US$ 100. Entre os mais procurados estão áreas da Patagônia, como Bariloche, Ushuaia e El Calafate, além da região vinícola de Mendoza e as Cataratas do Iguaçu.

Também estão incluídos destinos no norte do país, como as províncias de Salta e Jujuy, atrativos por sua riqueza cultural e paisagens imponentes, além de preços mais acessíveis em hospedagem e experiências gastronômicas.

“Dessa forma, a Argentina busca se consolidar como um destino preferencial na região e no mundo, reforçando a conectividade e aproximando sua diversidade de paisagens, cultura e gastronomia de novos viajantes”, explicaram o Inprotur e a Aerolíneas Argentinas em um comunicado, no qual destacaram a intenção de incentivar a chegada de visitantes estrangeiros.

A campanha está sendo colocada em prática em um momento de queda significativa no número de turistas estrangeiros que visitam a Argentina diante de um contexto de valorização do peso, o que elevou os preços em moeda estrangeira.

De acordo com o último relatório do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), o número de visitantes vindos de outros países em junho deste ano chegou a 542.300, uma queda de 21% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Diante deste cenário, a Argentina busca recuperar a competitividade regional e se posicionar como um destino atrativo para o turismo internacional, especialmente em mercados como Brasil, Uruguai e Chile, que responderam por 59% do total de visitantes em junho.

Natureza e cultura na primavera

O objetivo da medida é incentivar a chegada de turistas estrangeiros durante a primavera, a temporada de maior oferta natural e cultural no país.

Entre outubro e novembro, a floração de milhares de jacarandás colore de violeta as ruas e parques de Buenos Aires, cidade que, além de sua arquitetura marcante, oferece uma ampla programação de shows nacionais e internacionais, exposições e uma cena teatral reconhecida mundialmente.

Durante a primavera, o litoral da província de Chubut recebe baleias-francas-austrais, pinguins e leões-marinhos, transformando Puerto Madryn e a Península Valdés em pontos centrais para o avistamento da fauna marinha.

Ainda na Patagônia, o campo de tulipas de Trevelin exibe seu colorido entre as montanhas, com 44 variedades de flores formando um tapete natural único na região.

Mendoza, por sua vez, é um dos destinos preferidos para o enoturismo, com visitas guiadas, degustações e gastronomia regional em vinícolas localizadas aos pés da Cordilheira dos Andes.

Outro destaque da estação é a Quebrada de Humahuaca, em Jujuy, com seu emblemático Cerro de Siete Colores (Monte das Sete Cores). Durante a primavera, esse destino oferece também a possibilidade de observar a floração do cardón, uma espécie de cacto gigante típica das regiões áridas e de altitude dos Andes, que pode atingir até 10 metros de altura e viver centenas de anos.

Além disso, destacam-se nas pronvíncias de Salta e Jujuy as impressionantes Salinas Grandes, um dos maiores desertos de sal do mundo, com cerca de 4.000 km² de extensão a uma altitude média de 3.450 metros acima do nível do mar.

