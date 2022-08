Argentina anuncia investimentos de US$ 2,1 bi na exploração de hidrocarbonetos

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, anunciou US$ 2,1 bilhões em investimentos e facilidades para a extração de hidrocarbonetos no país. As verbas terão como destino a região de Vaca Muerta, segundo afirmou Massa em visita a Neuquén, nas proximidades da exploração localizada na Patagônia argentina.

"Viemos unir-nos com trabalho e empenho à revolução que o desenvolvimento de Vaca Muerta significa para a província e para o país", escreveu Massa em seu Twitter.

Segundo ele, as ações permitirão entender que os investimentos representam uma "grande mudança na matriz energética nacional, e nos permite nos posicionarmos como atores centrais do setor".

"Por isso, assinamos um ato pelo qual o consórcio formado por Total, Pan American Energy e Wintershall, se compromete a fazer um investimento de US$ 700 milhões para continuar sua produção de gás offshore", disse.

"Também estamos começando a dobrar a capacidade do oleoduto Valle de Vaca Muerta-Bahía Blanca para aumentar nossa capacidade de transporte, com um investimento privado de mais de US$ 1,4 bilhão", indicou Massa.

Segundo ele, uma medida deixará livre a disponibilidade de divisas para quem investe em medidas em que há maior crescimento produtivo.

A ação ganha relevância em um momento no qual empresas na Argentina vem lidando com escassez de moedas estrangeiras e controles do governo, especialmente ao dólar.

Além disso, Massa anunciou que a importação de produtos necessários para a exploração será facilitada.

