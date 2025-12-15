Apuração em Honduras é retomada com vantagem de Asfura, apoiado por Trump

A apuração das eleições gerais em Honduras, realizadas em 30 de novembro, foi retomada neste domingo, 14, em meio a críticas de partidos, observadores internacionais e sociedade civil.

A contagem mostra o candidato Nasry “Tito” Asfura, do Partido Nacional, na liderança com 40,54% dos votos.

Com apoio declarado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Asfura soma 1.302.264 votos, seguido de perto por Salvador Nasralla, do Partido Liberal, com 1.258.580 (39,18%). A candidata de esquerda Rixi Moncada, do Partido Liberdade e Refundação (Libre), está em terceiro, com 619.875 (19,30%), segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que já apurou 99,56% das atas.

Recontagem limitada e divergência entre conselheiros

A retomada da contagem, após uma pausa de cinco dias, ocorre sem o início da apuração especial prometida para as atas com inconsistências. O atraso foi atribuído à ausência do “voto por escrito” de Marlon Ochoa, conselheiro ligado ao governo, que acusa o órgão de restringir a revisão a apenas 5,6% das atas.

Ochoa denunciou que as conselheiras Ana Paola Hall, presidente do CNE, e Cossette López rejeitaram sua proposta de recontar todas as atas presidenciais voto por voto.

Segundo ele, a decisão da maioria compromete a credibilidade do resultado final. Hall, no entanto, afirmou que a apuração especial começou "de ofício" com 1.081 atas e que “ninguém disse que seriam as únicas”.

Ela ressaltou que ainda serão analisados os pedidos de novas apurações e as impugnações recebidas. "A divulgação de informações parciais desinforma e ataca duas mulheres que são autoridades eleitorais", disse Hall em publicação na rede X.

Problemas técnicos e atrasos aumentam tensão

A lentidão no processo também foi atribuída à ausência de representantes credenciados do Partido Liberal no sábado e a exigências adicionais da empresa de suporte técnico responsável pelo software de apuração. O sistema precisou ser resselado, apesar de o procedimento já ter sido feito na sexta-feira.

A indefinição ocorre em meio ao prazo de 30 dias que o CNE tem para declarar os resultados oficiais, conforme a legislação hondurenha.

Além da presidência, estavam em disputa três vice-presidências, 298 prefeituras, 128 cadeiras no Congresso Nacional e 20 no Parlamento Centro-Americano.

*Com informações da EFE