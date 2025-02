Aprovação de Trump cai no primeiro mês após a posse com americanos preocupados com tarifas

A avaliação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu nos últimos dias, à medida que mais americanos demonstram preocupação com a direção da economia do país, especialmente após o anúncio de novas tarifas comerciais a diversos países.

Uma pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos, divulgada nesta quarta-feira, 19, mostra que a aprovação de Trump no cargo caiu para 44% em apenas um mês, uma leve redução em relação aos 45% registrados entre os dias 24 e 26 de janeiro.

A pesquisa também revelou que a desaprovação do governo aumentou 10 pontos percentuais, alcançando 51%, em comparação com 41% no momento de sua posse.

O aumento na desaprovação reflete, em parte, uma preocupação maior com a economia americana. Segundo a pesquisa, 53% dos americanos acreditam que o país segue na direção errada economicamente, um aumento de 8 pontos percentuais frente aos 43% registrados em janeiro. A avaliação de Trump sobre a gestão econômica também sofreu um declínio, caindo para 39%, ante 43% no levantamento anterior.

A economia tem sido um dos pilares do apoio de Trump, especialmente com promessas de fortalecer o mercado e criar empregos. Mas seu índice de aprovação econômica está bem abaixo dos 53% que o republicano alcançou no início de seu primeiro mandato, em fevereiro de 2017.

Mesmo assim, Trump ainda mantém índices superiores aos de seu predecessor, Joe Biden, que encerrou seu mandato com 34% de aprovação sobre a economia.

Política de imigração e tarifas

Apesar da queda geral na aprovação, Trump continua a ter um apoio considerável em relação à sua política de imigração, com 47% dos entrevistados aprovando sua postura de intensificar a deportação de migrantes ilegais.

A pesquisa ainda mostrou que 49% dos americanos apoiam a elevação das tarifas sobre produtos chineses, embora a oposição a outras tarifas, como as impostas a produtos de México e Canadá, tenha sido expressiva, com 54% contra.

A introdução de tarifas foi marcada como uma das decisões mais polêmicas do governo Trump, com repercussões diretas nos preços de bens e serviços. Dados recentes do Departamento do Trabalho dos EUA indicam que o custo de vida aumentou, o que levou muitos americanos a questionarem a viabilidade das novas políticas tarifárias e sua relação com a inflação.

A pesquisa foi realizada entre 4.145 adultos em todo o país e tem uma margem de erro de cerca de 2 pontos percentuais.