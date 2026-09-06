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Aprovação de Trump cai ao menor nível com insatisfação sobre economia e tarifaço

Pesquisa publicada pelo Financial Times mostra que 33% dos eleitores aprovam o presidente dos EUA, enquanto custo de vida pesa sobre avaliação

Donald Trump: aprovação também recuou entre os eleitores republicanos (Kent Nishimura/AFP/Getty Images)

Donald Trump: aprovação também recuou entre os eleitores republicanos (Kent Nishimura/AFP/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 15h18.

Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 16h00.

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A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para o menor nível desde o início do segundo mandato, segundo pesquisa do Financial Times divulgada no sábado, 5.

O levantamento mostra que apenas 33% dos eleitores registrados aprovam o desempenho de Trump, três pontos percentuais abaixo do levantamento anterior.

O resultado acontece a menos de dois meses das eleições de meio de mandato, marcadas para novembro, e reflete principalmente a piora da percepção dos americanos sobre a economia e o custo de vida.

A aprovação também recuou entre os eleitores republicanos. O índice caiu para 72%, o menor nível registrado pela pesquisa.

Economia, tarifaço e Irã pesam sobre avaliação de Trump

Quase dois terços dos entrevistados disseram acreditar que a economia dos Estados Unidos está caminhando na direção errada. Além disso, 57% afirmaram estar financeiramente pior sob a presidência de Trump, quatro pontos a mais que no mês anterior.

Já entre os republicanos, 53% aprovam a atuação do presidente na área de empregos e economia, uma queda de quase oito pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

A política comercial também é um dos pesos. Segundo o levantamento, 56% dos eleitores registrados desaprovam a decisão de Trump de impor uma tarifa de 50% sobre cerca de US$ 20 bilhões em produtos canadenses. A medida provocou tarifas retaliatórias de até 50% por parte do Canadá, ampliando as tensões comerciais e as preocupações com o aumento de preços para os consumidores.

O cenário econômico ocorre em meio à guerra do governo Trump com o Irã, que, segundo o levantamento, elevou os custos de financiamento e os preços de combustíveis e bens de consumo nos Estados Unidos nos últimos seis meses.

Na sexta-feira, 4, o preço do diesel no país chegou ao recorde de US$ 5,85 por galão, de acordo com a associação automobilística AAA.

O cenário desfavorável dos republicanos

Por mais que Trump não dispute diretamente as eleições de novembro, as eleições de meio de mandato costumam ser vistas como um termômetro sobre o presidente. O levantamento indica que a estratégia republicana de colocá-lo no centro da campanha pode trazer riscos.

Ao todo, 46% dos eleitores disseram que a atuação de Trump dificulta a vitória de candidatos republicanos ao Congresso. Entre os independentes, 47% afirmaram que um candidato apoiado pelo presidente teria menos chances de receber seu voto.

Na preferência partidária para o Congresso, os democratas aparecem com vantagem de 7,5 pontos percentuais sobre os republicanos, ante uma diferença de cinco pontos no mês anterior.

A pesquisa foi realizada pela Focaldata, empresa britânica de pesquisa independente, entre 28 de agosto e 1º de setembro, e publicada pelo Financial Times. Foram ouvidos 1.914 eleitores registrados, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

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