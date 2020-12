Após visita de Papai Noel com covid, 18 idosos morrem em asilo na Bélgica

Cerca de 18 idosos que residem em um asilo na Bélgica morreram de covid-19 após a visita de um Papai Noel que estava infectado com o vírus. Fotos mostram o Papai Noel — que não sabia que estava infectado com o coronavírus — posando ao lado de idosos no início de dezembro.

Desde a visita, o número de mortos tem aumentado exponencialmente, sendo que cinco idosos morreram na véspera e no dia de Natal. Cerca de 121 idosos residentes foram infectados, além de 36 funcionários.

Testes de laboratório ainda estão tentando descobrir exatamente a origem da infecção. A gerência do asilo afirmou que o Papai Noel e seus ajudantes eram terapeutas que também têm acesso aos residentes em outras ocasiões.

O asilo alegou que o distanciamento social foi monitorado, mas fotos mostram que o Noel ficou muito perto dos residentes idosos

Médicos e paramédicos foram mobilizados na cidade de 35.000 habitantes para ajudar a controlar o surto. As autoridades da cidade afirmaram que o Papai Noel “visitou várias áreas comuns, como a sala de estar”.

“Ele manteve distância dos residentes e usou máscara facial o tempo todo. Os residentes também usaram a proteção facial”, acrescentou o comunicado. Porém, fotos tiradas no dia da visita mostraram residentes sem máscaras.

Papai Noel e seus ajudantes conversam com os residentes do asilo

Segundo um dos principais virologistas da Bélgica, Marc Van Ranst, da universidade KU Leuven, disse duvidar que o Papai Noel tenha causado tantas infecções. A má ventilação é uma causa muito mais provável, apesar da visita ter sido uma “ideia estúpida”, segundo Marc.