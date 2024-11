Após três anos de ausência, Li Ziqi retorna e ganha 900 mil seguidores em um dia

Na tarde de 12 de novembro, a blogueira de vídeos Li Ziqi retornou às redes sociais após mais de três anos de ausência, lançando seu primeiro vídeo em todas as plataformas. Em menos de meia hora, o tema “Retorno de Li Ziqi” alcançou o topo dos tópicos mais pesquisados no Weibo, a rede chinesa. Desde a nova publicação, o número de seguidores da influenciadora chegou a 26,5 milhões, com um ganho de mais de 900 mil novos seguidores em 12 de novembro.

Sucesso de Li Ziqi nas plataformas digitais

A blogueira também publicou um segundo vídeo, e diversos tópicos relacionados continuam entre os mais comentados. Além do Weibo, o conteúdo de Li Ziqi foi distribuído em plataformas como Douyin e Xiaohongshu (RED), onde também chegou aos assuntos mais pesquisados, dominando a audiência em todo o país. Seu primeiro vídeo de retorno acumulou mais de um milhão de curtidas em apenas três horas e, até as 22h, ultrapassou 100 milhões de visualizações. No YouTube, onde tem mais de 20 milhões de seguidores, os novos vídeos superaram 300 mil visualizações.

Ausência e resolução de conflitos

Segundo o portal chinês Yicai, Li Ziqi parou de atualizar devido a um conflito com a empresa de MCN Microidea Technology. O último vídeo da influenciadora havia sido publicado em julho de 2021. Em 2022, as partes chegaram a um acordo, mas Li Ziqi ainda não havia retornado. No primeiro vídeo após a volta, Li Ziqi declarou: “senti muita falta de vocês”. A frase mais curtida entre os comentários foi “A Imperatriz volta ao palácio”, e muitos fãs declararam: “estivemos sempre presentes”.

A trajetória e o impacto da influenciadora chinesa

Li Ziqi ganhou atenção em 2016 por um vídeo sobre a produção manual de macarrão Lanzhou. Desde então, incorporou elementos da cultura tradicional chinesa em seus vídeos, incluindo o bordado de Sichuan e tingimento azul. Em 2021, seu canal quebrou o recorde mundial do Guinness como o “Canal em Chinês Mais Assinado do YouTube”. Mesmo durante a pausa, continuou a receber receita publicitária baseada nas visualizações dos vídeos.

Conflito e retomada de controle

A parceria de Li Ziqi com a MCN Microidea Technology começou em 2016. A colaboração gerou a loja oficial da influenciadora no Tmall, que comercializa produtos tradicionais locais. Em 2021, Li Ziqi interrompeu as atividades online devido ao conflito com a Microidea, que resultou em uma reestruturação da Sichuan Ziqi Cultural Communication. Após o acordo, Li Ziqi passou a deter 99% da empresa e recuperou o controle sobre a marca.

Vale destacar que a equipe da influenciadora registrou novas marcas comerciais, como “Ziqi” e “Li Ziqi”, abrangendo categorias como alimentos, roupas e calçados. Segundo o CEO da iiMedia Research, Zhang Yi, Li Ziqi tem um desafio de se destacar em um mercado onde novos influenciadores se fortaleceram. No entanto, o público estrangeiro permanece como um forte apoio para a influenciadora, que possui grande apelo fora da China.

A base de fãs no exterior é uma oportunidade única para Li Ziqi expandir sua influência, mantendo sua posição como uma das maiores influenciadoras chinesas.