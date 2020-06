Após terremoto, água recua em praias e México teme tsunami

Um terremoto forte de magnitude 7,4 atingiu o litoral sul do México nesta terça-feira, matando pelo menos uma pessoa, danificando estradas pavimentadas e desencadeando um tsunami em áreas litorâneas próximas do Pacífico.

Uma pessoa morreu em Oaxaca, relatou o governador local, Alejandro Murat, depois que o tremor atingiu o estado na costa do Pacífico no meio da manhã.

O serviço sismológico mexicano disse que existe um tsunami em curso no litoral de Oaxaca e que o nível do mar subiu 60 centímetros na Praia de Huatulco, um destino popular entre turistas americanos e canadenses.

A agência de proteção civil do país recomendou que os moradores se afastem do litoral. Vídeos publicados em redes sociais mostraram a água do mar recuando em Oaxaca, um estado montanhoso que abriga plantações de café e resquícios da arquitetura colonial espanhola.

Tsunami waves between 1-3 meters possible in southern #Mexico; residents report that the tide has moved back from the shore, indicating possible incoming waves pic.twitter.com/zJr6TNZjLP — Superstar mahesh (@chantihappy1) June 23, 2020

Miguel Candelaria, de 30 anos, estava trabalhando no computador na casa de sua família na cidade de Juchitán quando o chão começou a tremer. Ele correu para fora com os parentes, mas eles tiveram de parar no meio da rua porque o asfalto estava sacudindo.

“Não conseguíamos andar. A rua parecia chiclete”, disse Candelaria.

Vizinhos gritavam, aterrorizados, e alguns alertavam aos berros para que as pessoas se afastassem dos postes de luz, que pareciam prestes a cair, contou Candelaria, que trabalha com marketing de telecomunicações.

Terremotos de magnitude superior a 7 são sismos de grande dimensão capazes de provocar danos grandes e generalizados. Um terremoto de magnitude 7,1 que atingiu a região central do México em 2017 matou 355 pessoas na Cidade do México e em estados vizinhos.

O tremor desta terça-feira provocou um alerta de tsunami na costa do Pacífico do México e das Américas Central e do Sul. Ondas de até 1 metro de altura podem surgir no litoral mexicano, alertou a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos.

Edifícios tremeram na Cidade do México, localizada a centenas de quilômetros.