Após tarifas anunciadas por Trump, Biden pede que relação com México e Canadá não seja prejudicada Antes de assumir a presidência, republicano eleito já anunciou proposta de taxar produtos vindos de países que fazem fronteira com os EUA

US President Joe Biden addresses the nation from the Rose Garden of the White House in Washington, DC, November 7, 2024, after Donald Trump won the presidential election. Biden urged Americans Thursday to lower the political temperature after Donald Trump's sweeping election win, saying he would ensure a "peaceful and orderly" transition to the Republican. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (SAUL LOEB/AFP)