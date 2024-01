Após sopa na ‘Mona Lisa’, agricultores ameaçam cercar Paris — e governo convoca forças de segurança

Depois de ativistas terem tacado sopa na pintura Mona Lisa neste domingo, 28, no Museu do Louvre, em Paris, o Ministério do Interior da França ordenou o envio de forças de segurança em torno da capital. O cerco é para evitar uma confusão maior, já que agricultores ameaçavam dirigir-se à cidade exigindo melhora na remuneração dos seus produtos, menos burocracia e protecção contra importações baratas.

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, realizou uma reunião de segurança antes de possíveis bloqueios nas estradas ao redor de Paris, informou o gabinete da pasta em um comunicado. Darmanin ordenou que as forças de segurança impedissem bloqueios do Mercado Internacional de Rungis e dos aeroportos de Paris, bem como proibissem qualquer comboio de agricultores de entrar na capital.

O que acontece na França?

Os agricultores do sindicato da região de Lot-et-Garonne, onde tiveram origem os protestos, planejam seguir em direção ao Mercado Internacional de Rungis, que abastece a capital e a região circundante com grande parte dos seus alimentos frescos.

Os dois maiores sindicatos de agricultores de França afirmaram num comunicado que os seus membros baseados nas áreas circundantes da região de Paris tentariam bloquear todas as principais estradas para a capital, com o objectivo de colocar a cidade “sob cerco”, a partir da tarde de segunda-feira, 29. As informções da agência americana Associated Press.

Agricultores franceses têm usado tratores para bloquear estradas e retardar o tráfego em toda a França. Eles também despejaram resíduos agrícolas nos portões dos escritórios do governo. Na sexta, o governo anunciou uma série de medidas, mas os agricultores disseram não atender plenamente às suas demandas.

Entre as medidas, estavam a simplificação de certos procedimentos técnicos e o fim progressivo dos impostos sobre o gasóleo para veículos agrícolas.

Ativistas atiram sopa em 'Mona Lisa'

Neste domingo, duas ativistas climáticas atiraram sopa no vidro que protegia a “Mona Lisa” e gritaram por um sistema alimentar sustentável. Em um vídeo publicado nas redes sociais, duas mulheres puderam ser vistas passando por uma barreira de segurança para se aproximar do quadro e atirar sopa no vidro que protege a obra de Leonardo da Vinci.

“Qual é a coisa mais importante? Arte ou direito a uma alimentação saudável e sustentável?”, gritavam as ativistas. “Nosso sistema agrícola está doente. Nossos agricultores estão morrendo no trabalho”, acrescentaram.

Funcionários do Louvre colocaram painéis pretos na frente de "Mona Lisa" e pediram aos visitantes que evacuassem a sala. A polícia de Paris disse que duas pessoas foram presas após o incidente, segundo informações da Associated Press.