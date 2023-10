Após ser cotado para presidência da Câmara, Trump declara apoio a Jim Jordan para o posto

Após a destituição do republicano Kevin McCarthy da presidência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, que chegou a ser cotado para assumir o posto, declarou que está oficialmente apoiando o deputado Jim Jordan, de Ohio, o combativo presidente do Comitê Judiciário da Câmara e defensor de longa data de Trump.

"O congressista Jim Jordan tem sido uma estrela muito antes de fazer sua viagem de muito sucesso a Washington, DC, representando o 4º Distrito Congressional de Ohio", escreveu Trump em seu site Truth Social pouco depois da meia-noite de sexta-feira, 6. "Ele será um GRANDE presidente da Câmara e terá meu apoio total e completo!"

O anúncio veio horas depois que o deputado texano Troy Nehls disse na noite de quinta-feira, 5, que Trump havia decidido apoiar a candidatura de Jordan e depois que Trump disse que estaria aberto a servir como líder interino se os republicanos não conseguissem escolher um sucessor após a impressionante destituição de McCarthy.

Trump, o atual candidato presidencial do Partido Republicano, usou o vácuo de liderança no Congresso para demonstrar ainda mais o seu controle sobre o partido. Os republicanos da Câmara estão profundamente divididos e alguns têm pedido a ele que os lidere — uma sugestão aparentemente fantasiosa que ele também promoveu depois de inflamar as divisões que forçaram a saída de McCarthy do cargo de presidente da Câmara.

Trump vinha dizendo às pessoas nos últimos dias que preferia Jordan para o cargo, segundo dois republicanos familiarizados com o assunto e que falaram em anonimato. Mas não ficou claro se ele pretendia anunciar isso antes do tweet de Nehls.

"Acabei de ter uma ótima conversa com o presidente Trump sobre a corrida do presidente da Câmara. Ele está apoiando Jim Jordan e acredito que o Congresso deveria ouvir o líder do nosso partido" escreveu Nehls na noite de quinta-feira no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Numa entrevista posterior à Associated Press, Nehls, que vinha encorajando Trump a concorrer ao cargo, disse que o ex-presidente queria Jordan. "Depois de pensar sobre isso e aquilo... ele disse que realmente é a favor de apoiar Jim Jordan", disse Nehls. "Ele acredita que Jim Jordan é certo para o trabalho."

Jordan é um dos dois principais nomes que se candidatam a presidente da Câmara, juntamente com o deputado Steve Scalise, da Louisiana. Ambos estão tentando obter os 218 votos necessários para conquistar o cargo e precisam do apoio da extrema direita e dos moderados do partido. Não está claro se o apoio de Trump forçará Scalise, o atual líder da maioria republicana, a sair da disputa, ou se algum deles poderá atingir o limite.

Na verdade, Nehls disse que se nenhum candidato atual conseguir obter o apoio necessário para vencer, ele iria se voltar mais uma vez para Trump. "Nossa conferência está dividida. Nosso país está quebrado. Não sei quem consegue chegar a 218", disse ele na entrevista.

Jordan é um dos maiores defensores de Trump no Congresso e tem liderado as investigações sobre os promotores que acusaram o ex-presidente. Ele também fez parte de um grupo de republicanos que trabalhou com Trump para reverter sua derrota antes de 6 de janeiro.

Mesmo assim, Trump continuou a alimentar especulações, dizendo à Fox News Digital na quinta-feira que aceitaria um cargo de presidente de curto prazo — entre 30 e 90 dias — se outro candidato não tivesse os votos para vencer.

"Fui convidado a falar como unificador porque tenho muitos amigos no Congresso", disse ele ao canal. "Se eles não obtiverem a votação, eles me perguntaram se eu consideraria assumir o cargo de porta-voz até que conseguissem alguém de longo prazo, porque estou concorrendo à presidência."

Em uma postagem nas redes sociais no início do dia, ele acrescentou que "fará o que for necessário para ajudar no processo de seleção do presidente da Câmara, no curto prazo, até que seja feita a seleção final de um GRANDE ORADOR REPUBLICANO — um presidente que irá ajude um presidente novo, mas altamente experiente, EU, A FAZER A AMÉRICA GRANDE DE NOVO!"

A conferência republicana está repleta de membros que geralmente apoiam Trump, mas ainda não se sabe se eles o apoiariam para servir como presidente. A função é uma posição exigente — administrar efetivamente o Capitólio e lidar com centenas de legisladores — e requer atenção aos detalhes misteriosos da legislação, nos quais Trump demonstrou pouco interesse, mesmo quando era presidente dos EUA.