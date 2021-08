Após renúncia de Cuomo, NY terá primeira governadora mulher da história

A jurista Kathleen Courtney Hochul, de 62 anos, fará história nos Estados Unidos em 24 de agosto.

Com a renúncia do governador eleito de Nova York, Andrew Cuomo, que deixará o cargo em duas semanas diante de denúncias graves de assédio, Hochul se tornará a partir desta data a primeira governadora mulher do estado. Será a primeira nos 233 anos de Nova York.

Após o anúncio de Cuomo, Hochul disse em comunicado nas redes sociais que a saída do governador era "a coisa certa a se fazer e no melhor interesse dos nova-iorquinos” e disse estar preparada para o mandato. Uma nova eleição acontece em 2022.

Este é o segundo mandato em que ela participa do como vice de Cuomo, o primeiro tendo sido após a eleição de 2014 (o governador está no cargo desde 2011).

A carreira política da futura governadora até aqui é modesta.

Antes do governo estadual, seu principal cargo foi como deputada federal eleita em NY por um mandato, entre 2011 e 2013, uma eleição difícil em distrito controlado pelos republicanos.

Mas no pleito seguinte, a jurista não obteve a reeleição, perdendo em seu distrito para o republicano conservador Chris Collins por margem apertada (51% a 49%).

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.

As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor.

— Kathy Hochul (@LtGovHochulNY) August 10, 2021