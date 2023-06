Após recuo do grupo Wagner, Putin agradece a Lukashenko pela mediação, afirma governo de Belarus

Aliado do presidente russo Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, apareceu como um negociador improvável para lidar com o motim do grupo de mercenários Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin. Lukashenko é conhecido no cenário internacional por ser uma figura muito próxima e dependente do Kremlin.

Embora poucos detalhes das negociações sejam conhecidos, o líder de Belarus está tentando capitalizar o resultado. Ele conseguiu que o líder da milícia Wagner ordenasse a seus homens que encerrassem a marcha em direção à Moscou, dessem meia volta e retornassem aos acampamentos.

Pelo Twitter, o perfil oficial do ministério das Relações Exteriores postou que Lukashenko falou com Putin sobre os resultados das negociações. " O presidente Putin agradeceu a seu aliado pelo trabalho realizado".

‼️ At 9 p.m. tonight, the Presidents 🇧🇾🇷🇺 spoke again by phone.

The President of #Belarus #Lukashenko informed the President of #Russia about the results of negotiations w/ the leader of the Wagner Group.

The 🇷🇺 President #Putin thanked his 🇧🇾 counterpart for the work done pic.twitter.com/2Uz92jYcBm

— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) June 24, 2023