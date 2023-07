Após rebelião, Putin busca fortalecer suas defesas e recompensar a lealdade entre a elite russa

Diz-se que o presidente Vladimir Putin, da Rússia, trabalha em escritórios construídos de forma idêntica em vários locais diferentes, para que as fotografias não revelem sua localização. Seus assistentes passam por um processo de seleção tão rigoroso que um ex-guarda-costas os chamou de "uma casta de pessoas escolhidas". E mais de três anos após o início da pandemia, o Kremlin continuou a impor uma "zona limpa" ao redor do presidente, exigindo que muitos que se aproximam dele fiquem em quarentena por dias.

Por décadas, dizem pessoas que o conhecem, Putin tem se concentrado notavelmente em sua segurança pessoal e em impedir que rivais usem os poderes do governo contra ele. Agora, no rescaldo da rebelião de curta duração no mês passado, liderada por Yevgeny Prigojin, líder do grupo mercenário Wagner que lutou pela Rússia na Ucrânia, Putin parece estar lutando para tornar seu sistema à prova de golpes mais uma vez.

Ele está recompensando a lealdade entre a elite governante e enchendo seu eleitorado mais importante — os homens armados — com dinheiro. E, até agora, ele evitou o tipo de expurgo em larga escala que outros líderes autoritários realizaram em resposta a tentativas de golpe ou rebeliões, talvez para evitar desestabilizar ainda mais seu sistema.

"O presidente está agindo de forma muito racional", disse Ekaterina Schulmann, uma cientista política russa. — Ele está focado em sua sobrevivência pessoal e política e está pronto para qualquer coisa para conseguir isso.

Ela observou que, por enquanto, apesar da reputação de Putin pela implacabilidade, sua resposta à rebelião fracassada parece ser sem punições, como evidenciado na semana passada por uma cerimônia pródiga no Kremlin em homenagem às forças de segurança, e por um decreto oficial do governo concedendo um aumento de 10,5% aos soldados, policiais e outros funcionários de agências de segurança.

Schulmann afirmou que "o sistema é muito emaciado e frágil para se entregar a qualquer repressão em larga escala" em resposta à rebelião.

Alguns argumentam que, até agora, a maneira como Putin lidou com o motim o deixou em uma posição fortalecida. Ele removeu Prigojin como um fator desestabilizador na força de invasão da Rússia na Ucrânia e forçou os militares, as forças de segurança e membros da elite governante a declarar sua lealdade a ele novamente. Mas os analistas dizem acreditar que Putin enfrentará novas ameaças, especialmente porque continua a fortalecer um aparato de segurança composto por diferentes interesses e centros de poder.

Contraofensiva ucraniana coloca em xeque o poder de Putin

Na terça-feira, a Rússia sofreu mais um constrangimento quando vários drones foram interceptados na região de Moscou, o mais recente de uma série de ataques aéreos à capital russa pelos quais o Kremlin culpou a Ucrânia.

"A curto prazo, Putin conseguiu uma vitória aqui", disse Grigorii Golosov, professor de ciência política na Universidade Europeia de São Petersburgo. "Mas, a longo prazo, esta é uma situação desestabilizadora".

Ao longo de seus 23 anos no poder, Putin entregou o controle de alguns dos bens mais importantes do Estado a amigos de longa data e colocou ex-guarda-costas e outros partidários em posições importantes do governo. A agência cuja principal missão é protegê-lo e a outros altos funcionários, o Serviço Federal de Proteção, é uma força de dezenas de milhares que também assumiu um papel crescente no monitoramento de outras agências de segurança russas em busca de possíveis conspirações contra o presidente.

Acredita-se que Putin preste muita atenção aos seus arranjos de segurança. Questionado sobre isso em entrevista divulgada em 2017, Putin respondeu que Fidel Castro, o líder cubano, havia lhe dito que ele havia sobrevivido a muitas tentativas de assassinato "porque sempre fui eu que cuidei pessoalmente da minha segurança".

Um desertor da agência, conhecido como F.S.O. por suas iniciais russas, descreveu no ano passado uma organização em expansão que inclui um Centro de Segurança Biológica que inspeciona a comida do presidente.

Desde o motim do Wagner, as ações de Putin destacaram seus cálculos frios, com o intuito de manter sua própria segurança e seu controle do poder. Para impedir a rebelião em 24 de junho, Putin fez um acordo, permitindo que Prigojin e seus combatentes encontrassem abrigo com segurança na Bielorrússia, mesmo depois de terem derrubado aviões russos, tomado uma cidade de 1 milhão de habitantes e marchado a quase 200 quilômetros de Moscou.

Então, Putin cobriu suas forças de segurança com elogios, realizando uma cerimônia na sagrada Praça da Catedral do Kremlin, honrando a "resolução e coragem" das tropas, até mesmo com a presença da polícia de trânsito. Para mostrar seu amor pelo povo em um momento de crise, Putin pareceu violar, pela primeira vez, suas próprias precauções em público, herdadas da pandemia de Covid-19. Ele se aventurou em uma multidão de adoradores no Sul da Rússia para dar as mãos e até beijou uma jovem na testa.

Embora Putin seja conhecido por demorar a tramar contra seus inimigos, também não houve prisões confirmadas de pessoas que possam ter participado do motim ou de pessoas próximas a Prigojin.

O líder russo aparentemente também prometeu mais armas a um de seus chefes de segurança mais leais. O chefe da Guarda Nacional, Viktor Zolotov, ex-guarda-costas de Putin, vangloriou-se na semana passada de que o presidente havia prometido armar suas forças com tanques e artilharia.

Além disso, o líder russo demonstrou confiança no ministro da Defesa, Sergei Shoigu, cuja destituição Prigojin havia exigido há muito tempo devido a problemas no campo de batalha, mas que trabalha para Putin desde que o presidente assumiu o cargo pela primeira vez em 1999.

Shoigu falou publicamente sobre a rebelião pela primeira vez na segunda-feira, em declarações divulgadas pela mídia estatal russa, declarando que os "planos [do Wagner] falharam porque, acima de tudo, o pessoal das Forças Armadas permaneceu fiel ao seu compromisso e dever militar".

No entanto, recompensar as forças militares e de segurança com mais dinheiro e poder traz seus próprios riscos. Golosov, cientista político de São Petersburgo, alertou que outras facções dentro delas podem ser tentadas a lançar sua própria revolta, tendo testemunhado a capacidade de Prigojin de iniciar uma.

"É bastante possível que, ao observar como a rebelião de Prigojin se desenvolveu, outros atores nos serviços de segurança vejam isso como, digamos, um curso de ação mais plausível para eles do que antes da experiência de Prigojin", disse Golosov.