Após protestos, presidente do Peru renuncia

O presidente interino do Peru, Manuel Merino, renunciou ao seu cargo neste domingo, 15, após protestos que vinham acontecendo no país desde a última semana, quando Martín Vizcarra, sofreu impeachment por parte do congresso peruano. Os protestos deixaram dois mortos e dezenas de feridos.

Merino estava no poder desde o dia 9 de novembro e era o quinto presidente do país em menos de cinco anos.

O processo contra Vizcarra surgiu após o vazamento de áudios do presidente em setembro. Seu Ministério da Cultura teria feito contratos supostamente irregulares com o cantor Richard Cisneros para consultorias, ao custo de cerca de 10.000 dólares. Nos áudios, o presidente aparece pedindo para que assessoras mintam sobre a proximidade do cantor com o governo, dizendo que Cisneros não entrou mais de duas vezes na sede da presidência.

Para um país que já teve contratos bilionários com a empreiteira brasileira Odebrecht levando todos os ex-presidentes a serem denunciados nos últimos dois anos, o caso de Vizcarra não está entre os maiores escândalos da história recente peruana.

Ainda assim, parte do Congresso correu para tentar fazer dos áudios — vazados de dentro do gabinete do presidente — uma chance de arranhar sua imagem ante a opinião pública. Pela velocidade com que o caso foi levado ao plenário, o impeachment passou a ser chamado de express e questionado por parte dos analistas peruanos.

Na semana passada, o Congresso destitui Vizcarra na segunda-feira à noite por “incapacidade moral” no encerramento de um segundo julgamento político contra ele em menos de dois meses. Ele nega as acusações.

Na manhã deste domingo, 13 dos 18 ministros de seu governo haviam renunciado a seus cargos, bem como seus vices. O presidente do Congresso peruano, Luis Valdéz, em entrevista coletiva, havia afirmado que se Merino não apresentasse sua renúncia, o Congresso unicameral iniciaria um novo processo de impeachment.

A Lava-Jato peruana

As próximas eleições peruanas, marcadas para abril de 2021, também entram no cenário. O Peru não permite reeleição presidencial por dois mandatos seguidos. De qualquer forma, Vizcarra disse que não irá se candidatar no ano que vem. “Sou um homem de palavra”, disse no ano passado sobre o caso, dizendo que estaria fora da eleição mesmo que os tribunais mudassem a regra.

O Peru, como o Brasil, vive uma profunda crise institucional diante dos casos de corrupção. Um marco trágico do momento peruano aconteceu em abril do ano passado, quando o ex-presidente Alan García se suicidou após receber ordem de prisão preventiva.

Depois do Brasil, o Peru foi provavelmente o país mais afetado pelos escândalos da Odebrecht, que admitiu ter pago propina em ao menos 12 países.

Presidente do Peru entre 1985 e 1990 e novamente de 2006 a 2011, García foi alvo de um pedido de prisão devido à investigação de propinas que teria recebido da Odebrecht para a construção de uma linha de metrô.

As investigações no Peru, incluindo em parceria com procuradores brasileiros, se intensificaram após um acordo de leniência fechado em fevereiro de 2019 entre a Odebrecht e a Justiça peruana.

García e PPK não são os únicos. Dos presidentes dos anos 2000 e 2010, todos foram denunciados. Completam a lista Alejandro Toledo (2001-06), que está em prisão domiciliar nos Estados Unidos por negociação de propinas com a Odebrecht em troca de concessão de obras.

Já Ollanta Humala (2011-16) foi em 2017, junto com a esposa, Nadine, e ainda responde na Justiça ter embolsado uma parte das doações milionárias feitas para sua campanha.

Vizcarra assumiu no lugar de PPK prometendo reformas. O auge do embate com o Legislativo veio no ano passado, quando o presidente dissolveu o Congresso e convocou novas eleições.

“Há um embate entre o presidente e vários partidos desde essa decisão, que teve grande apoio da população. E a relação não melhorou com a eleição do novo Congresso”, diz o cientista social e economista Marcelo Santos, professor especialista em relações na América Latina na Unesp de Araraquara.

Neste ano, já sob o novo Congresso eleito, o Peru decretou também o fim da imunidade parlamentar.

O pior país no combate ao coronavírus

A pandemia trouxe sua dose adicional de caos ao governo. Com seus 32 milhões de habitantes, o Peru tem mais de 35.000 mortes por covid-19.

O Peru é o país com a maior taxa de mortalidade per capita por covid-19 do mundo. O Brasil ocupa o 4º lugar, segundo informações da Johns Hopkins University

O sistema de saúde peruano colapsou e faltaram leitos de UTI em meio à crise.

O país tem um modelo de saúde fragmentado, similar ao do Brasil antes do SUS, e com investimento em saúde considerado baixo para os padrões mundiais.

Os peruanos tinham na casa dos 1.000 leitos de UTI no começo da crise, um quinto do que tinha só a cidade de São Paulo antes da pandemia. O governo tentou implementar lockdowns rigorosos, mas a taxa de 80% da população na informalidade tornou a tarefa quase impossível.

Além dos desafios de saúde, o governo terá ainda de lidar com a crise econômica gerada pelo vírus. No último cálculo, em junho, o Fundo Monetário Internacional projetava queda de 14% na economia peruana neste ano, pior do que os 9% previstos em abril. No Brasil, a projeção de junho do FMI era de 10,5% e a média global, de queda de 4,9%.

A soma entre os estragos da pandemia e a desconfiança na política enfraquecem ainda mais as instituições do país.

“A crise de representação no Peru, no entanto, não se inicia com as descobertas do caso Lava-Jato. É muito anterior”, diz Remy, do Instituto de Estudos Peruanos.

A pesquisadora critica o que considera uma “caça às bruxas” que se instalou no país em meio às investigações de corrupção, mas afirma que o sistema precisa de reformas. “O sistema de representação, não só política mas social, está em crise, e a classe política se destrói permanentemente.”

Em dois anos, o Peru teve renúncia, pedidos de impeachment, ex-presidentes presos, um vice virando presidente, um novo Congresso e uma profunda tragédia de saúde em meio à pandemia. As campanhas para o próximo ciclo eleitoral já estão começando a se movimentar, mas deixam escancarados os desafios que o país ainda tem pela frente para se recuperar — do coronavírus e da corrupção.