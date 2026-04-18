Após saída de Maduro, mais de 5 mil venezuelanos retornaram ao país

Mais de 5.000 migrantes venezuelanos retornaram ao seu país durante os primeiros 100 dias do governo de Delcy Rodríguez, que assumiu a presidência interina após a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em 3 de janeiro, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira.

"Este deslocamento logístico e humano garante o transporte seguro e gratuito de nossos cidadãos, reafirmando o compromisso do Estado venezuelano com a proteção de seu povo além de suas fronteiras", declarou o Ministério da Comunicação.

O órgão indicou ainda que a Grande Missão Retorno à Pátria, programa governamental que facilita e gerencia o retorno de venezuelanos, permanece "ativa como resposta direta às necessidades daqueles que, após enfrentarem xenofobia e vulnerabilidade no exterior, decidem retornar à sua pátria".

O programa também "coordena políticas de inserção profissional, saúde e moradia para garantir um retorno integral e digno", segundo comunicado oficial.

'Peregrinação pela paz'

O ministério acrescentou que o próximo domingo marca o início da "peregrinação pela paz" convocada por Rodríguez para exigir o fim das sanções, que, segundo o governo venezuelano, permitirão "otimizar os recursos de programas sociais", como o programa Retorno à Pátria, e "fortalecer a proteção socioprodutiva da nação".

Na última quarta-feira, 316 migrantes chegaram à Venezuela em um voo de repatriação do Arizona, o 133º desde o acordo.

Após a prisão de Maduro, o governo venezuelano, liderado por Rodríguez, fortaleceu os laços com os EUA, retomando as relações após uma interrupção de sete anos e estabelecendo uma parceria energética de longo prazo, enquanto Washington flexibilizou as sanções impostas ao petróleo, ouro e sistema financeiro público do país sul-americano.

Diáspora da Venezuela

A Venezuela vive nas últimas décadas uma verdadeira diáspora. Desde 2015, a crise humanitária venezuelana já levou quase 8 milhões de pessoas a deixar o país, em busca de proteção e melhores condições de vida, segundo dados da ONU.

A Colômbia absorveu a maior parte desse fluxo, totalizando mais de 2,8 milhões de migrantes, mas o Brasil também foi diretamente impactado.

Nos Estados Unidos, a população de venezuelanos cresceu de 95 mil para 1,2 milhão de 2000 a 2024, segundo o Pew Research Center. Desde 2019, esse crescimento aumentou em intensidade, numa alta de 119% ante uma média de 12% nos migrantes hispânicos no país. Quase 80% dos venezuelanos nos EUA nasceram fora do país norte-americano, o que mostra a característica de uma migração recente.

Com EFE