Após pandemia, cresce taxa de casamentos na China

No primeiro semestre deste ano, a China celebrou um notável aumento de 5,4% no número de casamentos em comparação com o ano anterior. Essa reviravolta positiva pode ser atribuída, em grande parte, à redução do impacto da pandemia de covid-19, que impôs restrições a aglomerações.

De acordo com dados recentes divulgados pelo Ministério de Assuntos Civis da China, um total de 3,9 milhões de casais oficializaram sua união nos primeiros seis meses de 2023. Essa reversão marca o fim de uma tendência de queda que perdurou por nove anos consecutivos, com o ano passado registrando apenas 6,8 milhões de casamentos, o número mais baixo desde 1986.

Especialistas destacam que a covid-19 e outros fatores levaram alguns casais a adiar seus planos de casamento do último trimestre de 2022 para o primeiro semestre de 2023, contribuindo significativamente para o aumento nos números durante o período de seis meses.

Impacto na indústria do casamento chinesa

A indústria de casamentos na China, especialmente nos setores de buffet e fotografia, sofreu um impacto considerável devido aos adiamentos causados pela pandemia. Alguns casais que se casaram no ano passado só conseguiram realizar seus banquetes neste ano, devido às restrições da Covid-19. Como resultado, observou-se uma notável recuperação nesse setor.

Dados fornecidos pelo provedor de serviços online Meituan mostram um aumento no número de estúdios de fotografia de casamento e fornecedores de serviços de banquete de casamento desde o início do ano. As províncias de Guangdong, Jiangsu e Shandong destacaram-se como as três principais regiões para o consumo relacionado a casamentos.

Além disso, houve um aumento substancial nas buscas por hotéis que oferecem espaço para festas de casamento no Baidu em maio, durante o feriado de cinco dias do Dia do Trabalho. As pesquisas por fotógrafos de casamento também cresceram significativamente, de acordo com dados do mecanismo de busca chinês.

Em algumas regiões da China, as autoridades tomaram medidas para incentivar os casais a se casarem, oferecendo incentivos financeiros. Por exemplo, Changshan, uma cidade de nível de condado na província de Zhejiang, está fornecendo 1000 yuans (US$137) para casais que estão embarcando em seu primeiro casamento, desde que a mulher tenha 25 anos ou menos. O distrito de Shangyu em Shaoxing, também em Zhejiang, está seguindo o mesmo caminho, oferecendo 1000 yuans para cada casal recém-casado.