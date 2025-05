Após nova ofensiva de Israel, Itamaraty faz operação para tirar brasileiros de Gaza

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil iniciou uma operação para retirar um grupo 12 brasileiros e seus parentes palestinos de Gaza em meio à ofensiva de Israel na região.

As 12 pessoas, seis das quais menores de idade, chegaram na tarde desta terça-feira à Jordânia, país vizinho de Israel. Eles devem seguir para o Brasil nesta quarta-feira em voo comercial. Os preparativos da ação ocorreram em sigilo para garantir a segurança dos evacuados, segundo o governo brasileiro.

A iniciativa humanitária "atende a pessoas que não puderam ser evacuadas em operações anteriores", de acordo com o Itamaraty, e envolveu "gestões do governo brasileiro junto às autoridades dos países da região", de acordo com o Itamaraty.

"Os contatos foram coordenados pela área consular do Itamaraty e realizados pelas Embaixadas do Brasil em Amã e Tel Aviv e pelo Escritório de Representação em Ramala. Os preparativos da ação ocorreram em sigilo para garantir a segurança dos evacuados", disse o Itamaraty em nota.

Mais cedo nesta terça-feira, o chanceler Mauro Vieira havia dito, em depoimento no Senado, que o governo Lula planejava uma operação para resgatar um pequeno grupo de brasileiros que ainda viv.a em Gaza. Vieira disse que a situação do conflito em Gaza é terrível e que "há uma carnificina", em alusão aos bombardeios que Israel promove no território palestino.

O Itamaraty diz que providenciou transporte e alojamento aos 12 evacuados, além de garantir sua escolta e destacar equipes do Escritório em Ramala e da Embaixada em Amã para ir ao encontro do grupo e acompanhá-lo em seus deslocamentos.

"Após pernoite na Jordânia, deverão ser repatriados amanhã, 21/5, em voo comercial para o Brasil. Os que necessitarem de acolhimento, na chegada ao Brasil, serão assistidos por equipe do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome", diz a nota do Itamaraty.

O Brasil retirou da Faixa de Gaza 127 brasileiros desde outubro de 2023, quando estourou a nova onda do conflito no local. Ao todo, 1.572 pessoas que se encontravam em Israel, na Cisjordânia ou em Gaza e que manifestaram intenção de partir foram retiradas da região pelo governo brasileiro, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty diz que "continua a acompanhar a situação securitária na Faixa de Gaza e desaconselha quaisquer deslocamentos à região".