Após encontro de Lula com Zelensky, chanceler brasileiro se reúne com ministro russo em NY

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne nesta quinta-feira, 21, com o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, em Nova York, um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrar pela primeira vez com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

O encontro entre Vieira e Lavrov está previsto para acontecer às 17h no horário local (uma hora atrás do Brasil). O local do encontro não foi divulgado pelo Itamaraty. Essa é a terceira reunião entre os ministros neste ano. Em março, a dupla conversou durante a reunião de chanceleres do G-20. Um mês depois, em abril, Lavrov visitou o Brasil pela primeira vez desde 2019 e se reuniu com Lula e com o ministro brasileiro. A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Em 2022, o comércio entre os países atingiu o recorde histórico de US$ 9,8 bilhões.

Em conversa com jornalistas para detalhar o encontro em Lula e Zelensky, Vieira disse que se Lula tiver a oportunidade também vai se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin "O presidente Lula deixou muito claro que está aberto a discutir a conversar com quem quer que seja, com vistas a promover o entendimento entre as duas partes, de forma que se possa começar alguma conversa direta, com o apoio de outros países, para se buscar um caminho para a paz", afirmou o ministro brasileiro a jornalistas.

Quem é Sergei Lavrov, ministro de Putin

Ministro de Putin por mais de 18 anos, ele é filho de pai armênio e mãe russa. Com mais de 50 anos como diplomata, antes da União Soviética e depois da Rússia, Lavrov é um político poderoso e respeitado no país. Conhecido por ser uma figura irredutível, ele acumulou vitórias diplomáticas para a Rússia, como quando o país anexou a Crimeia. O ministro evitou um isolamento russo após questionamentos de países ocidentais.

Atualmente, Lavrov é um dos rostos do país na defesa da invasão na Ucrânia pelo mundo. Um dos políticas sancionados pela União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido, o ministro viu seus bens serem congelados e foi proibido de entrar nos Estados Unidos. Na Rússia, ele é considerado uma figura popular e é possível achar produtos com o seu rosto em lojas e na internet.