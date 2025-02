Após críticas, Trump tenta recontratar funcionários de agência nuclear que foram demitidos

O governo americano está tentando recontratar as centenas de funcionários da Agência Nacional de Segurança Nuclear (NNSA, na sigla em inglês) que foram demitidos na semana passada, após uma enxurrada de críticas e o aumento das preocupações de que a demissão em massa poderia colocar em risco a segurança nacional, informou a mídia americana nesta terça-feira.

Cerca de 300 funcionários em estágio probatório na agência de segurança nuclear foram demitidos na quinta-feira, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Um porta-voz do Departamento de Energia contestou esses números, dizendo que menos de 50 pessoas na agência haviam sido demitidas e que a maioria tinha funções administrativas e de escritório.

A Casa Branca voltou atrás um dia depois, orientando os funcionários a retornarem aos seus empregos, depois que vários membros do Congresso pediram ao secretário de Energia, Chris Wright, para reverter a medida, explicando as terríveis implicações para a segurança nacional, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto, que falou sob condição de anonimato ao New York Times porque não estava autorizada a discutir as demissões.

Desde então, todos os funcionários da NNSA, com exceção de cerca de 25, foram readmitidos, disseram à CNN dois funcionários atuais da NNSA com conhecimento do assunto. Não se sabe ao certo, porém, quantos voltaram ao trabalho nesta terça-feira.

O departamento de recursos humanos da agência não estava envolvido no processo, o que foi um aspecto altamente incomum das demissões, disse à CNN uma pessoa familiarizada com as demissões. A NBC News informou que a agência teve dificuldades para entrar em contato com alguns funcionários que queria readmitir, não conseguindo encontrar informações de contato desses trabalhadores depois que eles foram desligados de suas contas de e-mail do governo federal.

"Isso não é normal", disse à CNN um funcionário da NNSA familiarizado com as demissões. "Foi ridículo, sem precedentes e desleixado. Não há um processo formal".

O fato de as rescisões terem sido executadas antes de um longo fim de semana de feriado também atrapalhou o processo de notificação das pessoas que foram readmitidas e de colocá-las de volta no sistema, disse uma pessoa familiarizada com o incidente à CNN.

As demissões fazem parte de um esforço maciço do presidente Donald Trump para reduzir o quadro de funcionários federais, liderado pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) de Elon Musk. Elas, porém, instalaram o caos dentro da agência, uma vez que o departamento é responsável por projetar, construir e supervisionar o estoque de armas nucleares dos EUA, e as demissões de quinta-feira incluíam funcionários lotados nas instalações onde as armas são construídas, segundo a CNN.

Embora não haja evidências imediatas de que a missão geral da NNSA tenha sido comprometida como resultado das demissões, algumas pessoas dentro da agência acreditam que haverá consequências de longo prazo.

"O principal impacto foi um golpe no moral e na confiança dos funcionários que foram demitidos", disse uma fonte à CNN, acrescentando que a falta de estabilidade criada pelo governo Trump, que diz que sua meta é reduzir a força de trabalho federal, pode fazer com que alguns comecem a procurar novos empregos no setor privado.